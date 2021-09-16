В Самаре, в сентябре, пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

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Второй Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре с 20 по 23 сентября 2021 года. Такое решение принял оргкомитет парафестиваля, заседание которого провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В этом году парафестиваль планируется провести в очно-заочном формате с учетом необходимых мер безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой.

Театральный парафестиваль, который впервые был реализован в 2019 году при поддержке Правительства области и лично Губернатора Дмитрия Азарова, имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья, привлек внимание многих театральных коллективов не только из Самарской области, но и за ее пределами. Идею проведения парафестиваля поддержала Министр культуры РФ Ольга Любимова. «У нас этот фестиваль получился по-настоящему творческим и знаковым для нашего региона. Мы предложили нашу самарскую практику взять на вооружение на федеральном уровне и провести всероссийский фестиваль таких театров в нашем городе, в нашем регионе. Рад, что наша идея, наша практика поддержана Министерством», – отметил Глава региона.

31 мая 2021 года был завершен прием заявок на участие во Всероссийском открытом парафестивале «Театр — территория равных возможностей».

Напомним, в этом году парафестиваль, с учетом эпидемиологической обстановки, пройдет в смешанном формате. На первом этапе участники присылали видеозаписи своих спектаклей в оргкомитет. Экспертный совет, отсмотрев присланные видео, из 50 заявок отобрал 15 коллективов, которые примут участие в парафестивале очно и покажут свои спектакли на профессиональной сцене с 20 по 23 сентября.

В парафестивале примут участие инклюзивные театры и театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Воронежа, Самары, Тольятти, Ижевска, Хвалынска, Екатеринбурга, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Правительства Самарской области.

На заседании оргкомитета парафестиваля заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель оргкомитета Александр Фетисов отметил успешный опыт организации парафестиваля в 2019 году и поблагодарил за инициативу его проведения руководителя Самарской городской общественной организации инвалидов Инну Бариль, а также директора театра «Самарская площадь» заслуженную артистку Самарской области Наталью Носову и председателя экспертного совета парафестиваля, художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения Дробышева. «Первый этап подготовки к Всероссийскому парафестивалю пройден. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам провести его в том формате, в каком всем бы хотелось и какой сейчас запланирован – так, чтобы и участникам, и зрителям фестиваль запомнился, стал полезным и вдохновляющим опытом», — отметил он.

Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале «Театр – территория равных возможностей» можно на официальной странице парафестиваля в социальной сети «Вконтакте», а также на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.