В Самаре в четвертый раз состоится Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы»

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Фестиваль пройдёт с 8 по 13 ноября на сцене муниципального театра «Камерная сцена». В эти дни поставят спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.



На фестиваль приглашены восемь театров:



«Театр на Васильевском»,

Государственный драматический «Театр Дождей»,

Тамбовский молодежный театр,

Арзамасский театр драмы,

Драматический театр «Колесо» им. Глеба Дроздова,

Театр драмы и комедии «Самарская площадь»,

Театр для детей и молодежи «Мастерская»,

Театр для всей семьи «Витражи».



Для 2000 самарских зрителей участники фестиваля покажут девять спектаклей,