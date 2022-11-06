В Самаре в четвертый раз состоится Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы»

Фестиваль пройдёт с 8 по 13 ноября на сцене муниципального театра «Камерная сцена». В эти дни поставят спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.
На фестиваль приглашены восемь театров:
«Театр на Васильевском»,
Государственный драматический «Театр Дождей»,
Тамбовский молодежный театр,
Арзамасский театр драмы,
Драматический театр «Колесо» им. Глеба Дроздова,
Театр драмы и комедии «Самарская площадь»,
Театр для детей и молодежи «Мастерская»,
Театр для всей семьи «Витражи».
Для 2000 самарских зрителей участники фестиваля покажут девять спектаклей,