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В Самаре состоялся эксклюзивный кинолекторий «По страницам истории балета»

14 апреля 2025 20:05
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В Самаре состоялся эксклюзивный кинолекторий «По страницам истории балета»

12 апреля, в девятый день фестиваля «Наследие. Балет», состоялся эксклюзивный кинолекторий «По страницам истории балета», на котором в качестве лектора присутствовала наша гостья, Ольга Розанова – балетный критик, историк балета, кандидат искусствоведения, профессор (г. Санкт-Петербург).

«Фильмы о гениях балета – это ценное знание, которое нужно передавать подрастающему поколению. Это истории о людях, создававших в Самаре искусство. В городе бережно хранят эталон балетного мастерства, заданный Аллой Шелест и продолженный Игорем Чернышевым. Здесь сильна линия преемственности: Юрий Петрович Бурлака делает очень много для пополнения раритетной коллекции театра и повышения уровня культуры города», – Ольга Розанова.

Гостям фестиваля представилась возможность увидеть документальные фильмы режиссёра Светланы Кочергиной об Алле Шелест и Игоре Чернышеве – выдающихся звёздах балетного искусства, неразрывно связанных с Самарой.

Напомним, что с 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича проводит Первый международный  фестиваль «Наследие. Опера. Балет», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. 

Художественный руководитель и идеолог фестиваля «Наследие. Опера. Балет» – Евгений Хохлов.

Руководитель фестиваля классического балета «Наследие. Балет» – Юрий Бурлака.

В 2025 году в Самаре проходит первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» и посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Гостями фестиваля 2025 года стали артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

 

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