В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя

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19 марта в 17:30 в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдет телемост «Мы живем в России» читателей Самарской областной детской библиотеки с читателями библиотек Севастополя (Республика Крым), приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

В режиме телемоста читатели Самарской областной детской библиотеки виртуально встретятся со своими сверстниками из библиотек города Севастополя. В формате брейн-ринга подростки посоревнуются в знании географии, достопримечательностей и исторических фактов о Самарской области и Крыме.

Ребята из Севастополя будут отвечать на вопросы связанные с Самарой, а самарские ребята будут отвечать на вопросы, связанные Крымом.

Кроме того, участники подготовят видеопрезентации своей малой родины и смогут неформально пообщаться.

Так подростки смогут узнать немного больше друг о друге и укрепят культурные связи Самарской области и Республики Крым, передает пресс-служба минкульта СО.