В Самаре проходит творческий проект «Голос города»

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В Самаре с 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации города стартовал творческий проект «Голос города», направленный на поддержку талантливых самарцев.

На пяти сценах в Струковском саду, парках им. Гагарина и Щорса, парке Молодежный и парке Дружбы могут выступить все желающие - певцы, танцоры, чтецы и музыканты. На сегодняшний день свой талант смогли продемонстрировать уже более 50 самарцев.

Помимо собственных концертов и выступлений в формате «открытого микрофона» участники проекта «Голос города» приняли участие в фестивале ко Дню молодежи и в Грушинском фестивале, вышли на сцену парка Молодежный в День семьи, любви и верности.

Ближайший концерт участников проекта «Голос города» в Самаре состоится в парке «Молодежный» 30 июля в 18:00. Также все желающие могут в любой из дней выступить на одной из пяти сцен, предварительно написав организаторам в группу https://vk.com/golosgoroda_samara.