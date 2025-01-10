В Самаре представят документально-выставочный проект в честь 210-летия К. Грота

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«Любимое детище Константина Грота» – документально-выставочный проект под таким названием стартовал в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Жителей Самары приглашают посетить экскурсии, выставки и просветительские мероприятия.

Наступивший 2025 год отмечен в Самаре двумя круглыми датами – 210-летием со дня рождения самарского губернатора Константина Карловича Грота и 165-летием основания Самарской общественной (публичной) библиотеки, ныне известной под именем Самарской областной универсальной научной библиотеки. В честь этих годовщин специалисты СОУНБ подготовили специальный краеведческий проект, призванный рассказать о жизни и государственном служении Константина Грота, а также осветить вклад губернатора в развитие общественно-политической и культурной жизни Самарской земли. Особенное внимание предполагается уделить связям К. Грота и его «любимого детища» – городской библиотеки, открывшей свои двери для читателей в 1860 году.

В рамках проекта в СОУНБ уже прямо сейчас проводится историко-документальная выставка изданий, на которой можно увидеть разнообразную тематическую литературу и иные интересные материалы. А ещё в библиотеке состоится несколько других событий:

Экскурсия «165 страниц истории: день рождения Самарской областной универсальной научной библиотеки». 11 января в 12:00 и 14:00

В программе дня – путешествие по «гротовским местам» в пространстве библиотеки, краеведческая викторина и прогулка по лабиринтам книгохранилища СОУНБ, обычно закрытого для посетителей на протяжении почти всего года.

Попасть на экскурсию можно по предварительной записи « ВКонтакте » или по телефонам 335-44-80; 335-67-58.

Лекция «Губерния. Грот. Библиотека». 12 января в 15:00

Заслуженный работник культуры России, главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный расскажет слушателям о появлении в Самаре первой публичной библиотеки, а также о других значимых эпизодах истории Самарской губернии второй половины XIX века. Главным героем рассказа Александра Никифоровича станет Константин Грот. Правда ли, что губернатору в своё время удалось победить коррупцию? Что нового он привнёс в культурную жизнь губернской столицы? Как с именем Грота связан Струковский сад – излюбленное место для отдыха тысяч горожан? Об этом и многом другом узнаем уже в воскресенье!

Документально-выставочный проект «Любимое детище Константина Грота» продолжит свою работу до конца февраля 2025 года. О новых просветительских событиях краеведческой направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте» . Подписывайтесь и следите за новостями!

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Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.