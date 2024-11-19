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В Самаре побывал 11-й Транссибирский арт-фестиваль

19 ноября 2024 19:33
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Большую музыкальную программу представили и в Тольятти.

В Самаре побывал 11-й Транссибирский арт-фестиваль. Впервые он состоялся в 2014 году в Новосибирске и за десять лет стал одним из самых значительных международных форумов страны. География проекта - более 20 городов России и зарубежья.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: «Очень приятно, что Самара вошла в число городов тура этого фестиваля. И вот уже несколько лет мы встречаем на нашей земле лучших музыкантов, которых нам представляет Вадим Репин, один из величайших скрипачей не только России, но и мира. И каждый год он нас удивляет новыми программами, исполнением и новыми гостями фестиваля».

В этом году в числе участников Транссибирского арт-фестиваля оказалась не только Самара, но и еще один город 63-го региона. Большую музыкальную программу представили и в Тольятти.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара Тольятти

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