В Самаре отметят 800-летие Александра Невского

47

19 марта 2021 года в 13.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Золотая легенда средневековой Руси: Святой благоверный князь Александр Невский».

Экспозиция посвящена 800-летию со дня рождения Александра Ярославича Невского – великого русского князя, увенчанного воинской славой и канонизированного православной церковью в лике святого.

Родился славный представитель рода Рюриковичей в мае 1221 года в Переславле-Залесском. Во время правления великого князя Александра Невского Русь отстояла свою независимость от католического Запада. На этом направлении Александр Ярославич действовал как воин, а в отношениях с Востоком он выступил талантливым дипломатом, поэтому сумел сохранить Русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия.* Его имя было признано символом России в ходе общероссийского опроса, проводившегося в 2008 году, а 2021 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом Александра Невского.

Выставка, подготовленная сотрудниками отдела редких книг СОУНБ, познакомит с ранними свидетельствами жизни и деятельности Александра Невского, запечатленными в летописных сводах, а также в трудах Василия Татищева, Николая Карамзина, Василия Ключевского и других видных историков XIX столетия.

Можно будет увидеть факсимильные издания «Лицевого летописного свода» и «Жития Александра Невского» XVI века, куда вошли замечательные многокрасочные миниатюры, созданные неизвестными древнерусскими переписчиками и художниками; а также другие библиографические ценности, дающие представление о событиях времени правления великого князя.

В числе экспонатов – реплики доспехов XIII века, предоставленные музеем исторической реконструкции «Железный век» Самарской государственной областной академии Наяновой.

* В пресс-релизе использована информация портала «История.РФ».

6+