В Самаре объявлен старт конкурса стихотворений, эссе и иллюстраций "Всю душу выплесну в слова"

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Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале нового творческого конкурса стихотворений, эссе и иллюстрации «„Всю душу выплесну в слова…“ и в образы». Проявить свои таланты приглашаются начинающие поэты, писатели и художники в возрасте до 35 лет.

Конкурс проводится в рамках сетевого проекта учреждений культуры Самарской области «Гой ты, Русь, моя родная» и приурочен к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина – классика русской поэзии и видного представителя течения имажинизма. Как следует уже из самого названия проекта, побороться за звание лучших мастеров слова и образа участники смогут в нескольких номинациях:

«Стихотворение». Принимаются стихи на свободную тематику, написанные в стиле имажинизма.

«Эссе». Участники конкурса приглашаются написать эссе, посвященные феномену имажинизма и авторам, творившим в этом литературном направлении.

«Иллюстрация». Специальная номинация для школьников губернии, которые смогут нарисовать иллюстрации к избранным работам, представленным к участию в номинациях «стихотворение» и «эссе».

В первых двух номинациях смогут отметиться юные и молодые литераторы в возрасте от 15 до 35 лет. В номинации «иллюстрация» принимаются рисунки от конкурсантов, которым исполнилось от 6 до 14 лет.

Члены жюри будут оценивать работы участников, исходя из их соответствия заданному стилю и жанру, оригинальности замысла, глубины подачи материала. В каждой возрастной категории и номинации предусмотрены призовые места для лауреатов первой, второй и третьей степеней. Все конкурсанты получат сертификаты об участии, а лауреаты конкурса будут награждены именными дипломами и призами от партнёров проекта.

Приём работ в номинациях «стихотворение» и «эссе» осуществляется до 28 мая 2025 года. Заявки на участие в номинации «иллюстрация» можно будет отправить с 4 июня по 4 августа 2025 года.

Творческий конкурс стихотворений, эссе и иллюстраций «„Всю душу выплесну в слова…“ и в образы» проводится СОУНБ в партнёрстве с Самарским академическим театром оперы и балета имени Д. Шостаковича, Самарским театром «Город» и творческим объединением современных авторов и мелодекламаторов «ТворИС с Е. Макаровым». Последние новости проекта и подробные правила участия в нём можно будет узнать на его официальной странице « ВКонтакте » , а также в Положен ии о конкурсе .

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.