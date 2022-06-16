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В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей

16 июня 2022 13:05
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В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей

Каждый хоть раз мечтал снимать кино. Так станьте режиссером! Для этого не нужны камера и актеры – только желание, фантазия и… зоотроп. Это «волшебный» прибор, который заставляет двигаться рисунки, вследствие чего получается мультик.
На мастер-классе ребята узнают о том, что подобные зоотропу устройства появились еще в древнем Китае, поговорим об изобретателях, которые внесли особый вклад в искусство движущихся изображений. И, самое главное, выясним как они работают. Дети также узнают и о других подобных устройствах.

ВРЕМЯ И МЕСТО

19 июня, воскресенье, 14:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Елена Козырева — старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

150 руб. для детей, 250 руб. для взрослых. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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Теги: Мероприятия

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