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Участниками открытых мастер-классов ведущих преподавателей академии, которые прошли на семи площадках, стали более 750 человек.
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В Самаре и Тольятти работала творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных

28 сентября 2023 23:07
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Участниками открытых мастер-классов ведущих преподавателей академии, которые прошли на семи площадках, стали более 750 человек.

С 19 по 23 сентября в Самарской области работала творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных, посвященная 150-летию Е.Ф. Гнесиной. Мероприятие прошло в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и Российской академией музыки имени Гнесиных. Участниками открытых мастер-классов ведущих преподавателей академии, которые прошли на семи площадках в Самаре и Тольятти, стали более 750 человек.

Ведущие преподавателей Российской академией музыки имени Гнесиных, среди которых Андрей Александрович Горбачев – заведующий кафедрой струнных народных инструментов, профессор, Владимир Иванович Пушкарёв – заслуженный артист РФ, профессор кафедры медных духовых инструментов, Святослав Сергеевич Голубенко – проректор по учебной и воспитательной работе, кандидат искусствоведения, вице-президент Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, доцент кафедры деревянных духовых инструментов, Владимир Хаимович Школьник – заслуженный артист РФ, профессор кафедры медных духовых инструментов, работали на площадках лучших учебных заведений Самарского региона: Самарском музыкальном училище имени Д.Г. Шаталова, Самарском государственном институте культуры, Детской центральной хоровой школы, Детской центральной музыкальной школы, Детской музыкальной школы имени Д.Д. Шостаковича, Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия Московского и школы искусств Центрального района (г. Тольятти), Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К. Щедрина.

Михаил Семенов – доцент кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных: «После двухчасового мастер-класса впечатления самые положительные. Ребята есть очень сильные. Слушают и, самое главное, умеют слышать. Определенно у многих есть перспективы совершенствовать исполнительское мастерство. И у них очень большая мотивация это делать».

Участники творческой школы – студенты профессиональных образовательных организаций, выпускники профессиональных образовательных организаций, которые планируют поступить в РАМ имени Гнесиных в рамках целевого набора в 2024 году, старшеклассники ДШИ, обучающиеся по предпрофессиональным программам, зрительская аудитория, преподаватели – познакомились с секретами исполнительского мастерства ведущих преподавателей академии, которые показали высший класс безупречного владения балалайкой, домрой, флейтой и скрипкой, трубой и тромбоном, предъявили аудитории высочайший профессионализм академического пения и хорового дирижирования: мастер- класс по дирижированию академическим хором преподал Александр Сергеевич Рыжинский – ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Премии Правительства РФ, доктор искусствоведения, профессор.

Цели и задачи мероприятия: подготовить профессиональные кадры, повысить уровень творческих проектов и инновационных разработок в сфере художественного образования Самарского региона, дать возможность и ученикам и преподавателям почувствовать перспективу развития и увидеть вершины мастерства, которых предстоит достичь.

Владимир Пушкарёв, заслуженный артист РФ, профессор кафедры медных духовых инструментов (труба) Российской академии музыки имени Гнесиных: «Расписание мастер-классов по времени очень плотное, но всегда хочется дать как можно больше информации, показать на практике. И, думаю, сегодня нам с ребятами это удалось сделать. Отработали дыхание, постановку рук. Я получил чувство удовлетворения, занимаясь с талантливыми, одухотворенными детьми».

В апреле 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве Самарского региона и Российской академии музыки имени Гнесиных, направленное на развитие культуры и искусства Самарской области. Речь в соглашении идет об образовательных, методических, творческих проектах, а также вопросах поддержки талантливой молодежи по различным видам искусств, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:  пресс-служба минкульта СО

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