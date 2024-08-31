В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»

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Прикоснуться к волжскому искусству можно будет 31 августа в выставочном зале «Союза художников России» с 11:00 до 19:00.

В программе фестиваля выставка пейзажей, на котором изображено здание Жигулевского пивоваренного завода, дефиле самарского бренда «Роскошь носить искусство», лекция Екатерины Соловьевой «Самарский край в творчестве К. П. Головкина», викторина «Городские истории» и многочисленные мастер-классы, объединенные темой творчества.

Праздник завершится концертом группы Boogie BuzzZ Band.

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Вход свободный, а мастер-классы – бесплатные. Попасть на них можно в порядке живой очереди, однако количество мест ограничено, пишет Обоз.инфо.