В регионе состоится премьера документального фильма «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное побуждает доброе»

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В Самарской области состоится премьера документального фильма «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное побуждает доброе» (12+), снятого к 120-летию советского композитора, дирижёра, пианиста, педагога, общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского. Автор картины самарский режиссер Виктория Гармашова.



Премьера фильма пройдет в Центре Российской кинематографии Художественный | Кинотеатр с историей в Самаре. Он будет показан бесплатно в рамках Сделано здесь - фестиваль самарского кино, 20 ноября в 18.00.



Дмитрий Борисович Кабалевский – советский композитор, дирижер, общественный деятель, музыкальный мыслитель, педагог, создатель программы "Музыка" в общеобразовательных школах, цель которой - музыкально-эстетическое воспитание детей и молодежи.

При всем разнообразии музыкальных жанров, в которых работал Кабалевский, славу ему принесли произведения для детей и молодежи. Его песни разучивали во всех школах и пионерских лагерях необъятного Советского Союза.



«Прекрасное пробуждает доброе», смысл этого высказывания Дмитрия Кабалевского в том, что если человек с раннего детства вовлечён в процесс познания прекрасного мира искусства, будет стремиться к воплощению красоты и добра в своей дальнейшей жизни.



Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.



Премьерные показы запланированы в учреждениях дополнительного образования — в детских школах искусств, детских музыкальных школах, а также в виртуальных концертных залах, в период проведения XXIX Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского с 28 ноября по 4 декабря 2024 года в рамках областного кинопроекта «Галерея славы: Имена в искусстве», сформированного из документальных фильмов об известных деятелях искусства, внесших большой вклад в развитие культуры Самарского края, с целью организации культурно-просветительских мероприятий, направленных на приобщение подрастающего поколения к культурному наследию Самарского региона.



Показы также пройдут в школах искусств городов — Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Похвистнево, Самара; в муниципальных районах — Кинельский, Хворостянский, сообщает пресс-служба минкульта Самарской области.

Фото: минкульт СО