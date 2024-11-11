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В Москве грандиозным Гала-концертом завершился II Всероссийский фестиваль «Душа баяна»

11 ноября 2024 14:40
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Баян объединяет представителей самых разных жанров и возрастов.

10 ноября в Москве грандиозным Гала-концертом завершился II Всероссийский фестиваль «Душа баяна». На сцену со звездами российской эстрады вышли лауреаты I, II и III степени Суперфинала - лучшие из лучших артисты и музыканты со всей России. Главный приз, учрежденный Правительством Самарской области, получил образцовый коллектив из Санкт-Петербурга.

8 и 9 ноября на сцене Культурного центра Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева шла настоящая битва талантов.
В столицу приехали 89 коллективов из 34 регионов России – победители региональных этапов конкурса, который за два года объехал все 8 федеральных округов, включая новые территории - Уральский (г. Березовский), Северо-Кавказский (г. Владикавказ), Северо-Западный (г. Гатчина), Сибирский (Алтайский край, г. Бийск), Центральный (г. Москва и Московская область), Приволжский (г.Самара), Южный
(г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар) и Дальневосточный (Хабаровский край, г. Хабаровск).

Самарскую область представили коллективы: Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль песни и танца "Россияне", г.о. Новокуйбышевск; Народный хор "Русская песня" и Народный самодеятельный ансамбль народных инструментов "Кинельские виртуозы" из Кинеля; фольклорный ансамбль «Рябинушка» г.о. Сызрань; Екатерина Тимошкина, м.р. Безенчукский; дуэт "Братыня", м.р. Елховский; Народный ансамбль народной песни «Славица», м.р. Сергиевский.

По итогам Суперфинала II Всероссийского фестиваля «Душа баяна» обладателем Гран-при стал оркестр им. Павла Ивановича Смирнова, музыкальная история которого началась в блокадном Ленинграде в 1943 году. Традиции создателя оркестра - заслуженного артиста РСФСР Павла Ивановича Смирнова - продолжают его дети: художественный руководитель народный артист России Юрий Павлович Смирнов, главный дирижёр заслуженный артист России Владимир Павлович Смирнов. За время своего существования оркестр выступал на лучших концертных площадках и посетил более 70 стран мира, неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. С оркестром работают известные солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.

Приз победителю вручила врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина.
«Я хочу поприветствовать от Самарской области всех участников - творческие коллективы страны, присоединившиеся к фестивалю, который зародился на самарской земле. Благодарю вас за творчество, задор и красоту, которую вы так щедро дарите нам! Я желаю всем благополучия и вдохновения, и продолжать славить нашу великую Родину! По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы учредили специальный приз, который вручим сегодня», - обратилась к участникам и гостям фестиваля Ирина Евгеньевна.

Вместе с победителями Суперфинала на сцену вышли лауреаты I, II и III степени. Все они смогли не только показать свой талант, но и исполнить мечту – выступить на одной сцене с известными артистами российской эстрады Сергеем Войтенко, Денисом Майдановым, Владимиром Девятовым, группами «Баян-Микс», «Soprano Турецкого», Ансамблем песни и пляски Российской армии им. Александрова.

Баян объединяет представителей самых разных жанров и возрастов: среди участников фестиваля вокалисты, инструменталисты, актёры, чтецы, хореографы, танцевальные и цирковые коллективы – солисты и ансамбли, профессионалы и любители, взрослые и дети. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив под девизом: «Душа баяна - душа России».

«Душа баяна» – это уникальный по своему формату фестиваль. За время проведения он получил высокую оценку творческих коллективов из всех регионов страны как высокопрофессиональная площадка для исполнителей в различных жанрах исполнительского искусства.

Трансляцию Гала-концерта можно посмотреть здесь.

 

Фото:   freepik.com

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