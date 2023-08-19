V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО

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В этом году на фестивале работало 40 тематических площадок.

В субботу, 19 августа, в Струковском саду прошел V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвященный одному из важнейших этапов в истории страны – периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига.

В этом году на фестивале работало 40 тематических площадок, это рекордное количество. Занятие себе по душе могли найти горожане всех возрастов.

Часть тематических площадок были посвящены современной героической истории нашей страны. Региональным отделением РВИО на летней сцене был организован тематический лекторий с кинопоказом.

Ребят ждали подвижные и спортивные игры, хороводы и выступления танцевальных и музыкальных коллективов, мастер-классы по изготовлению игрушек, создание коллективной аппликативной композиции «Болгарский ковер» и многое другое. Все желающие могли примерить головные уборы народов нашей области.

Корреспондент НИА Самара приглашает посмотреть, как проходил фестиваль.

Фото: Дильдина Светлана