В Самаре прошёл V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

115

В субботу, 19 августа, в Струковском саду прошел V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвященный одному из важнейших этапов в истории страны – периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига.

Самарцы тогда пошли добровольцами сражаться за братьев славян и по инициативе гласного городской думы Петра Алабина изготовили легендарное знамя, которое впоследствии стало символом победы России, подвига, чести и доблести Российского солдата и офицера. Знамя с изображением Богоматери, Кирилла и Мефодия в золотом кресте было освещено на мощах Митрополита Московского и всея Руси Алексия, духовного покровителя Самары, и передано третьей дружине болгарского ополчения. С ним сражались в битвах за Стара-Загору и Нова-Загору, Шипку и Шейново. Оно стало знаменем-героем, единственным в мире полотнищем, награжденным Орденом «За храбрость», государственной наградой Республики Болгария.

С 2019 года патриотический фестиваль «Самарское Знамя» является основным мероприятием одноименного Международного патриотического проекта, реализуемого с 2017 года региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО) при поддержке Правительства Самарской области и Самарской митрополии, в сотрудничестве с представителями Международного Движения Русофилов.

По традиции фестивальные мероприятия начались с торжественного молебна в Иверском женском монастыре, где 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское Знамя. Молебен провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. После молебна состоялась церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы П.В.Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада.

Напомним, сегодня Самарское Знамя хранится в Софии в Национальном музее военной истории Болгарии в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной. Одна из редких копий знамени хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал собору Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня в ходе специальной военной операции Самарское Знамя, освященное славными боевыми подвигами наших предков, защищающих мирных жителей, славянскую культуру и православную веру, историческую память и правду, является символом Самарского батальона.

В августе 2022 года копию исторического знамени Глава региона Дмитрий Азаров передал бойцам.

На торжественном открытии «Самарского Знамени» в Струковском саду губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов фестиваля за бережное сохранение исторической памяти. Глава региона обратился к землякам и гостям из других регионов нашей страны, а также Болгарии: «Почти 150 лет назад руками монахинь Иверского монастыря было создано не просто Знамя, был создан символ братства и единства, символ того, что мы своих не бросаем. И неслучайно и сегодня Самарское Знамя вновь в строю. И вновь на передовой наш Самарский батальон под Самарским Знаменем очищает мир от нацизма».

Дмитрий Азаров зачитал приветственный адрес помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского. В своем обращении он подчеркнул, что за время реализации проект «Самарское Знамя» и одноименный фестиваль смогли занять собственное, заметное место в национальной культуре и просветительской повестке. «В современных условиях наша культурная историко-просветительская и патриотическая деятельность особенно актуальна. Масштаб фестиваля постоянно расширяется, а его качественное содержание становится всё более глубоким и насыщенным», – говорится в приветственном адресе Владимира Мединского. Благородная миссия фестиваля, по мнению председателя Российского военно-исторического общества, состоит в объединении верных традициям российской культуры и исторической памяти людей. Губернатор Самарской области особо подчеркнул: «Внимание помощника Президента России Владимира Ростиславовича Мединского, Президента Владимира Владимировича Путина к нашему фестивалю, патриотическому воспитанию в целом сегодня, конечно, самое пристальное. Все мы понимаем, что мы живем в особое время. И наш фестиваль «Самарское знамя», и сама наша святыня вносит свой вклад и в патриотическое воспитание, и в укрепление победного духа нашего народа. И, конечно, создает условия, что все больше и больше людей во всем мире понимает, за что борется сегодня Россия и какому злу противостоит. Спасибо вам, что вы помогаете в этой борьбе!»

«Подвиг жертвенной любви – вот в чём смысл Самарского знамени», – отметил в своём выступлении на открытии фестиваля в Струковском саду инициатор Международного патриотического проекта «Самарское Знамя», автор одноименного романа, писатель, кинодраматург Алексей Солоницын. «У каждого города есть какая-то неповторимая примета. Самара – не только космическая, хотя ракеты «Союз» вывели на орбиту Гагарина. Я думаю, взлет духа нашего города, взлет до небес – выше, чем любая ракета. Это взлет нашего самарского характера», – подчеркнул он, говоря о добровольцах, которые отправились защищать родных по вере людей, – как тогда, так и сейчас. Алексей Солоницын добавил: «Подвиг, который идёт от самого сердца, от веры в то, что победить русского человека нельзя. Наш человек пойдет умирать за правду и за веру. Вот в чем смысл Самарского знамени. Вот в чем величие духа русского человека. И я уверен, что батальон, который носит имя Самарского Знамени, сейчас на Донбассе обязательно впереди всех пойдёт и победит! В этом сила наша, в этом наше бессмертие и в этом наша Победа!»

После официального открытия фестиваля Дмитрий Азаров встретился с почетными гостями – потомками участников исторических событий Русско-турецкой войны 1877–1878 гг: праправнуком подполковника Русской императорской армии, командира 3-й дружины болгарского ополчения Павла Калитина Дмитрием Логуновым, праправнуком генерал-майора Русской императорской армии, командира болгарского ополчения Николая Столетова Анатолием Столетовым, а также болгарским кинорежиссерем, сценаристом, продюсером Владимиром Штеряновым и руководителем Дома-музея Столетовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергеем Харитоновым.

«Рад, что сегодня Самарское Знамя является символом победы над турецким игом во время русско-турецкой войны, как и наше знамя, поднятое над Рейхстагом», – обратился к участникам фестиваля Анатолий Столетов, праправнук генерала от инфантерии Николая Григорьевича Столетова, командующего болгарским ополчением, освобождавшим Болгарию от власти Османской империи во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и принимавшего в Плоеште из рук Петра Владимировича Алабина Самарское знамя. Анатолий Леонидович является оставителем генеалогического древа семейства Столетовых за более чем четырехсотлетний период (со времен царя Иоанна Грозного), автором монографий, учебно-методических пособий и историко-краеведческих изданий с рецензиями ученых. Столетов вносит весомый вклад в расширение и укрепление дружбы, сотрудничества между Россией и Болгарией, активно участвует в межрегиональных и международных историко-культурных проектах.

Дмитрий Логунов, праправнук подполковника Русской Императорской Армии Павла Калитина, героя Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., обращаясь к участникам и гостям фестиваля, отметил, что трепетное отношение к истории, к исторической правде, которое особенно необходимо в нашей стране в это неспокойное время, побудило его привезти в качестве подарка вышедшую месяц назад книгу «Генерал Калитин. Страницы жизни», в которой содержатся автобиографические рукописи его прапрадеда, командующего 3-й дружиной Болгарского ополчения, которой было вручено легендарное Самарское знамя. Павел Калитин в тяжелых боях ценой своей жизни спас Самарское знамя. Болгары увековечили подвиг Калитина в картинах, назвали в его честь парк в Стара-Загоре, а также улицы в городах София, Варна, Шумене.

Гости предложили губернатору создать памятник Самарскому Знамени, как символ подвигов российских людей, а также снять документальный и художественный фильмы о знамени. Дмитрий Азаров отметил, что озвученные инициативы в нынешнее время имеют особый смысл, и, конечно, требуют дополнительной проработки и обсуждения с краеведами, историками и жителями региона.

Губернатор оценил площадки «Самарского знамени». В этом году их рекордное количество – 40. Каждый гость фестиваля смог найти для себя интересный формат изучения истории Самарского Знамени и вклада России в освобождение Балканского полуострова от 500-летнего османского ига.

В ходе церемонии открытия фестиваля наградили победителей творческих конкурсов патриотического проекта «Самарское Знамя», который проходил на территории Самарской области в течение года. Проект включал в себя творческие конкурсы, патриотические программы, олимпиады, научно-практические конференции, литературные гостиные, концерты и другие мероприятия, посвященные событиям конца XIX века, истории Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. и Самарского Знамени.

В Струковском саду весь день работала открытая студия радио «Губерния», гостем эфира стал Дмитрий Азаров. Он поприветствовал слушателей и рассказал о передаче копии Самарского знамени именному подразделению региона; «Свет Самарского знамени проходит через века. Это не только символ мужества и героизма, это символ самопожертвования российского народа. И сегодня под нашим Самарским знаменем наш Самарский батальон вновь ведет борьбу за суверенитет и независимость нашей страны и братского Донбасса. Ведет борьбу против всемирного зла. Наши парни чтят славу Самарского знамени, хранят его. Самарское знамя вдохновляет их на новые и новые подвиги во имя нашей Родины». Отдельно Дмитрий Азаров подчеркнул неравнодушие жителей Самарской земли, которые вносят свой вклад в приближение Победы: «Спасибо вам большое, мои дорогие земляки, низкий вам поклон! И здесь, на площадке фестиваля, также плетут маскировочные сети, пишут письма поддержки нашим бойцам, которые крайне важны для наших защитников». Глава региона призвал жителей больше узнавать о великой истории нашей страны, Самарской области, Самарского знамени, тем самым внося свой вклад в сохранение исторической памяти и преумножение побед.

Региональным отделением РВИО на летней сцене был организован тематический лекторий с кинопоказом. На площадке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина рассказали об истории Самарского знамени, геральдике и государственных символах Самарской области, фамильных геральдических символах семей, связанных с историей и культурой Самарского края. Исторические клубы, посвященные Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг., представили несколько площадок, на которых был реконструирован быт, культура и военные традиции конца XIX века. В ретро-фотоателье желающие смогли примерить и сфотографироваться в исторических костюмах эпохи Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.

Часть тематических площадок были посвящены современной героической истории нашей страны. На фестивале можно было познакомиться с условиями контрактной службы в ВС РФ. Отделение «РВИО» Сергиевского муниципального района провели мастер-класс по изготовлению свечей из воска на углях, члены центра «Авангард-Самара» продемонстрировали навыки сборки/разборки автомата.

Маленьким гостям фестиваля скучать не пришлось: для них подготовили подвижные и спортивные игры, хороводы и выступления танцевальных и музыкальных коллективов, мастер-классы по изготовлению игрушек, создание коллективной аппликативной композиции «Болгарский ковер» и многое другое.

Весь день на площадке работала открытая студия радио «Губерния». В прямом эфире из Струковского сада звучали эксклюзивные интервью с участниками и гостями события.

Атмосферу фестивалю добавило выступление военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Военные музыканты оркестра были одеты в историческую форму Александрийского полка, ныне 15 Гвардейской мотострелковой Александрийской бригады.

Мероприятия в Струковском саду продолжились до 19.00.

Фото: Андрей Савельев