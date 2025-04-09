В кинотеатре «Художественный» пройдет патриотический кинолекторий и премьерный пока фильма «Отряд Светлячков»

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10 апреля в 11.00 в Самаре в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой пройдет патриотический кинолекторий «Подземный Брест» - Аджимушкай» 1942 – Героическая оборона подземной крепости». Лектором выступит научный сотрудник Военно-исторического музея Центрального военного округа (г. Самара) Антон Седов.

Завершится кинолекторий премьерным показом фильма «Отряд Светлячков» (12+),сюжет которого посвящён героической обороне Аджимушкайских каменоломен. Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Премьера фильма «Отряд Светлячков» состоялась 30 марта 2025 года в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд Светлячков» приобретает глубокое социальное звучание, пробуждающее историческую память и объединяющее поколения. «Отряд Светлячков» – это история о детях, совершивших подвиг. По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Главный герой – современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Он принимает решение разделить все тяготы с защитниками.

Фильм выходит в широкий прокат 10 апреля 2025 года. Билеты можно приобрести по программе «Пушкинская карта».

Фотоматериалы предоставлены компанией «Кинотайм» (ООО «Фильм дистрибьюшн»)