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В Доме-музее М.В.Фрунзе открылась выставка «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции»

21 мая 2022 21:42
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Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны.

Сегодня, 21 мая, в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в Доме-музее им. Фрунзе состоялась презентация выставки «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции». Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны. Уникальные артефакты рассказывают, в том числе, о роли 2-го особого пехотного полка, который был сформирован в Самаре.

Организаторами выставки выступили общественная организация «Русские бригады 16-18», Администрация Губернатора Самарской области и «Альянс Франсез Самара».

В церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева, почетный консул Франции в Тольятти Алексей Востриков, президент Альянс Франсез Самара Евгения Синицына. Почетным гостем мероприятия стала Мари Белльгу-Мамонтофф, внучка бойца Первой особой пехотной бригады Русского экспедиционного корпуса Федора Николаевича Мамонтова. 

Открывая выставку, Вера Щербачева отметила, что, несмотря на непростое время, международный выставочный проект состоялся и дал возможность самарской публике открыть очень важную веху в истории нашей страны.

Начиная с 1916 года, 40 тысяч русских солдат были отправлены во Францию в рамках франко-русского альянса и соглашения, подписанного Николаем II. Русские воины отважно бились с немцами на востоке Франции. Боевое крещение бойцы Экспедиционного корпуса получили в Шампани при обороне форта Помпель. Этот форт являлся ключом к одному из главных национальных символов Франции – городу Реймсу. В сентябре 1916 года немецкие войска в течение 15 часов пытались прорваться к Реймсу,  но ни авиация, ни отравляющие газы им не помогли. Русские, по словам французов, стояли, как скала.

Одним из участников Экспедиционного корпуса был Федор Мамонтов. После окончания военных действий он не смог вернуться в Россию, но через всю жизнь пронес любовь к далекой Родине. Только после его кончины, найдя бережно хранимый архив деда, Мари узнала, когда именно Федор Мамонтов впервые ступил на французский берег, где ему было суждено остаться навсегда. «Я счастлива приехать на родину моего деда, - призналась Мари Белльгу-Мамонтофф. – Мы выражаем почтение русским солдатам, которое не было оказано им при жизни, и очень дорожим тем, что в России стали проявляют интерес к этим событиям». В память о солдатах Русского экспедиционного корпуса Мари прочла строки из письма полковника Семенова. Вместе с семейными фотографиями они займут свое почетное место в экспозиции. 

ЦВЕТЫ ПОЛЕЙ
И там они цветут пестрея,
В близи окопов и траншей,
Где злым дыханьем смерти вея,
Не умолкают залпы батарей.
И там они, лаская взгляды,
Струят свой пряный аромат,
Где взрывом бешенным снаряды,
В ряды родных бойцов летят.
И там, где груда тел на груду,
Ложится в братской им крови,
Они беспечно шепчут люду
О красоте и о любви!
Цветы полей, когда росою
Их утро летнее кропит,
С какой страдальческой тоскою
На них там раненый глядит.
Свои его уже забыли
Меж трупов. Слышно бой идет.
Не подалеку — грозной были
Власть посылает «перелет»,
Нет, нет осколками шрапнели,
Обдаст окрестные кусты,
Кровь всюду, трупы уцелели,
Каким же чудом здесь цветы?
Они живут, семья их дышит
Благоуханием своим.
Весь луг, где бой пронесся, вышит
Узором трепетно-живым.
Погибло много их, но все же
На месте смерти разлита,
Тобой вражды, свидетель-Боже,
Живой природы красота.
Ушли! Вернутся ли? Из раны
Сочится кровь....Прощай мечты!
Последний вздох....Покой нирваны!
И там...И там! Цветут цветы!

 

Фото:   дкпартамент информационной политики СО

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