В Доме дружбы народов Самарской области стартовал телемарафон "Чайные традиции народов Евразии"

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Там накануне Международного дня чая стартовал телемарафон "Чайные традиции народов Евразии". В онлайн-режиме присоединились другие регионы России и даже страны СНГ.



Символично, что в год, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия России, именно Самарская область удостоилась чести открывать такое мероприятие.



Руководители и активисты национальных общественных организаций в Доме дружбы народов Самарской области передали эстафету этнокультурным сообществам со всей России и единомышленникам из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, пишет Сова.