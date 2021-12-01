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Успеть до нового года: остается месяц для посещения ведущих учреждений культуры, используя Пушкинскую карту

1 декабря 2021 19:45
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Проект Пушкинская карта стартовал в сентябре и уже более 97 тысяч молодых людей губернии оформили карту.

Проект Пушкинская карта стартовал в сентябре и уже более 97 тысяч молодых людей губернии оформили карту. Напомним, номинал карты в 2021 году составил 3000 рублей. Остается ровно месяц уникальной возможности посетить ведущие учреждения культуры, используя Пушкинскую карту.

Ребята из села Березняки, Кинель-Черкасского района, такой возможностью воспользовались и посетили Самарский академический театр оперы и балета. Окунулись в мир прекрасного, посмотрев оперу «История Кая и Герды». Прекрасная музыка, великолепная игра артистов покорили ребят. Для учеников школы им. Н.Ф.Зыбанова это было первое посещение театра.

Своими впечатлениями делится Фомичёва Варвара, ученица 8 класса: «На прошлых выходных я первый раз побывала в театре. С первых минут я была в восторге! Всё началось с выхода сказочника. Не отрывая глаз, наблюдала за происходящим, забыла обо всём на свете. Я просто погрузилась в сказку, переживала за Кая и Герду, которые прошли через все испытания и остались верны друг другу. Любовь победила! А какие красочные костюмы были на героях, на всех без исключения. До сих пор я нахожусь под огромным впечатлением. Хотелось бы ещё раз побывать в театре оперы и балета».

К федеральному проекту Пушкинская карта присоединилось 21 учреждение культуры. Театры Самары, Тольятти, Сызрани, Дом культуры в городе Кинель, краеведческие и художественные музеи, филармонии в Самаре и Тольятти. Новые экспозиции, театральные премьеры, филармонические концерты – из огромной палитры событий каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет обязательно выберет культурное мероприятие по душе. Впервые Волжский народный хор представит 13 декабря «Сказку о рыбаке и рыбке» в новой вокально-хореографической постановке. И на это уникальное событие билет тоже можно приобрести по Пушкинской карте. Познакомиться с репертуаром и выбрать, на что потратить в этом году средства карты можно на сайте Культура РФ. https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta

«Благодаря Пушкинской карте у молодёжи от 14 до 22 лет появилась уникальная возможность приобщиться к культуре. Особенно ценна карта для обучающихся отдалённых сельских школ как наша. Мы с ребятами посетили Самарский академический театр оперы и балета, посмотрели великолепную постановку «История Кая и Герды» С. Баневича по сказке Андерсена. Опера — это жанр, требующий подготовки, но именно то, что произведение ранее было изучено на уроках литературы, действие, происходящее на сцене, ребята понимали без труда.
На этом наш театральный опыт не заканчивается: 11 декабря отправимся в Самарский театр юного зрителя СамАрт на премьеру спектакля «Оливер Твист» по роману Ч. Диккенса.

В планах посещение Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина» — делится впечатлениями Борисова Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с.Березняки м.р.Кинель-Черкасский.

 

Фото:    минкульт СО

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