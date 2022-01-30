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Ему было 84 года.
Умер Виктор Мережко
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Умер Виктор Мережко

30 января 2022 23:59
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Ему было 84 года.

Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Да, это так", - сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области). Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. Во время учебы по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на "Мосфильме" короткометражку "Зареченские женихи" (1967), затем последовали короткометражные фильмы "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968).

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина "Тигры на льду" (1971). Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), а также сериалы и мультфильмы. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Также за годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.

Также Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

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