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Театр-студия «Грань» впервые за свою историю выступит в Самаре 

30 марта 2021 16:15
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На сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон».

30 и 31 марта на сцене САТОБ состоятся два показа спектакля «Дракон» по пьесе Е. Шварца.

Этот театральный сезон стал юбилейным для обоих театров: Самарскому театру оперы и балета исполняется 90 лет, театру-студии «Грань» – 50. Несмотря на коронавирусные ограничения и 50-процентную загрузку залов, театры продолжают активно работать, выпускают премьеры и выезжают на фестивали. Театр-студия «Грань» в свой юбилейный сезон впервые за свою историю выступит в Самаре: на сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон».

О дальнейших планах сотрудничества, а также о будущих постановках рассказали генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, директор театра-студии «Грань» Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе.

Делясь планами на будущее, директор театра оперы и балета Сергей Филиппов и художественный руководитель, главный дирижёр Евгений Хохлов рассказали о намерении поставить оперу в жанре барокко и в качестве режиссера пригласить Дениса Бокурадзе. Прямо на пресс-конференции была достигнута устная договоренность о новом проекте, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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