СОУНБ: королева детектива Татьяна Устинова встретится с читателями

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25 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с современной российской писательницей, сценаристкой, переводчицей и телеведущей Татьяной Устиновой.



На встрече писательница расскажет, как создавались ее художественные тексты, поделится взглядом на современные литературные тенденции и ответит на вопросы читателей.



Более 20 лет назад Татьяна Устинова написала свой первый детективный роман «Гроза над морем» («АСТ») и с тех пор занимает прочное место в рейтинге самых читаемых авторов детективов (ВЦИОМ, 2011г) .

Кроме того, за роман за роман «На одном дыхании!», ставший «самым продаваемым и захватывающим дух детективом 2010 года», писателю присуждена литературная премия в области электронных книг в России «Электронная буква» в номинации «Детектив года». Спустя два года Татьяна Устинова также стала лауреатом премии «Электронная буква» за 2011 год в номинации «Самая волнующая история любви» за роман «Неразрезанные страницы».

Кроме того, Татьяна Устинова является лауреатом многочисленных премий («ТЭФИ», «Клио» и многих других).

Всех желающих ждут 25 сентября в 14:00 в Самарской областной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ