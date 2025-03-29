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Ирина Калягина отметила, что подобные встречи необходимы и помогают представителям культуры и креативных индустрий обмениваться опытом и идеями.
Состоялась встреча Ирины Калягиной с молодыми деятелями культуры
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Состоялась встреча Ирины Калягиной с молодыми деятелями культуры

29 марта 2025 15:04
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Ирина Калягина отметила, что подобные встречи необходимы и помогают представителям культуры и креативных индустрий обмениваться опытом и идеями.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области, открывая встречу с победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив и молодыми деятелями культуры, отметила важность подобных мероприятий:«Мы часто встречаемся и обмениваемся мнениями с нашими творческими лидерами. Но именно вы формируете новую культурную идентичность, активно взаимодействуя с обществом и отражая его запросы. Сегодня хотелось бы услышать ваше мнение, ваше понимание, места культуры в современном обществе».

Ирина Евгеньевна рассказала о большой работе, которая прошла в рамках национального проекта «Культура» - отремонтированы и модернизированы Дома культуры, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, работа будет продолжена уже в рамках нового межведомственного нацпроекта «Семья».

Важно перезапустить деятельность в обновленных пространствах, а для этого очень ценны знания опытных кадров, но и есть необходимость в пополнении учреждений молодыми сотрудниками.

В этой работе поможет программа «Земский работник культуры». Участники встречи обсудили, как можно улучшить ее реализацию, чтобы она отвечала актуальным запросам.

По поручению Вячеслава Федорищева с 2025 года стартует региональная программа «Культурные люди». Проект нацелен на создание новых возможностей для творческой самореализации жителей. Большой блок отводится поддержке кадров. Вячеслав Андреевич неоднократно говорил, что мы должны создавать условия для самореализации и поддерживать наше профессиональное сообщество. В программе предусмотрена финансовая поддержка молодых специалистов, которые на конкурсной основе будут реализовывать интересные креативные проекты, также предусмотрели поддержку наставников.В рамках встречи свои проекты представили:

Анастасия Захарова, программный директор фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь»: проекты: Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»; Уличный спектакль по мотивам легенд Жигулевских гор;

Юлия Иванушкина, председатель МОО «Совет Женщин м.р. Елховский»: проект: «Засветись творчеством»;
Юлия Кузнецова, директор МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики» г.о. Чапаевск: проект: Документально-художественный фильм «Город, Храм, Архитектор: точка отсчета»;

Ирина Мингалишева, директор МБУ г.о. Сызрань «Культурно-досуговый комплекс»: проект: «Солдатский блокнот»;

Янина Незванкина, директор АНО «ЦОКП «Атмосфера Впечатлений»: проекты: «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2024»; «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».

В завершение встречи Ирина Калягина отметила, что подобные встречи необходимы и помогают представителям культуры и креативных индустрий обмениваться опытом и идеями.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

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