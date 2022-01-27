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Софии Ацбеха Негга – восходящей  звезды российской джазовой сцены выступит в Самаре

27 января 2022 18:12
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Софии  20 лет, но, несмотря на молодость, у нее зрелый репертуар и манера исполнения, и просто превосходное умение импровизировать.

 

28 января, в 19.00, в Самарской филармонии состоится концерт Софии Ацбеха Негга – восходящей  звезды российской джазовой сцены, обладательницы уникального тембра голоса, чувственного и эмоционального.

Софии  20 лет, но, несмотря на молодость, у нее зрелый репертуар и манера исполнения, и просто превосходное умение импровизировать. За плечами молодой певицы уже немало побед и достижений.

София Ацбеха Негга — обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (U.S.A.Boston, 2019).

Певица сотрудничает и принимает участие в концертах таких музыкантов, как Денис Мацуев, Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр», Даниил Крамер, Дарья Чернакова, Мариам Мерабова, Игорь Бутман.

София выступает в престижных концертных залах: зал им. Чайковского, Большой Зал Консерватории в Москве, Jazz Philarmonic Hall (Санкт-Петербург), Московский международный Дом Музыки, Зарядье Hall, часто поет в джазовых клубах: «Эссе», JFC, «Дом7», Джаз-клуб Алексея Козлова, «48 стульев», «Книжный клуб 12».

Исполнители:

София Ацбеха Негга (вокал)

Инструментальное джазовое трио:
Даниэль Адиянц (рояль)
Михаил Дмитриев (контрабас)
Михаил Фотченков (ударные)

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