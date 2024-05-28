Шостакович Опера Балет отправится на гастроли в Крым

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С 5 по 14 июня в Симферополе, Ялте, Саках и Севастополе будут организованы мероприятия в рамках Фестиваля, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Гастроли ведущих театров и музыкальных коллективов страны пройдут одновременно на разных концертных площадках.

Старт летним фестивальным событиям будет дан 5 июня в Симферополе. На сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым состоится показ балета «Бахчисарайский фонтан» (12+) в исполнении артистов Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Балет-поэма из золотого фонда советского классического танца композитора Бориса Асафьева, хореографа Ростислава Захарова и художника Валентины Ходасевич – драматический балет в 4-х действиях с прологом и эпилогом по одноименной поэме А.С. Пушкина.

В центре сюжета – история любви хана Гирея к плененной полячке Марии, которая была убита женой хана. Не в силах забыть о своей страсти и в память о возлюбленной Гирей построил в Бахчисарае фонтан. Труппа самарского театра покажет яркую картину этой романтической и загадочной истории любви.

Дирижёр-постановщик – художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов; балетмейстер-постановщик – заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотая Маска» Дарья Павленко (Санкт-Петербург).

6 июня этот балет смогут увидеть на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

«Это ответственная и почетная миссия – принимать участие в масштабном фестивале, который пройдет на территории России в юбилейный год великого поэта. Уверена, что мастерство коллектива нашего театра не оставит равнодушными жителей Крыма и подарит им незабываемые эмоции», – поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ