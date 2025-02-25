Самарцев приглашают на открытие новой выставки "Русский характер" в Самарском Литературном музее

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26 февраля (среда) 16:00, 12+



Центральным событием открытия станет выступление актера САТД им. М. Горького Александра Бригаднова с отрывками из произведения «Русский характер» А.Н. Толстого.



На выставке вы увидите, как на уникальном материале показано формирование общенационального явления «русский характер», отраженного в творчестве А. Н. Толстого. Его высшим проявлением стала Победа над фашизмом.



На выставке представлены фотографии, документы, письма, книги и иллюстрации, отражающие вклад писателя в Великую Победу. Вы узнаете о том, как произведения Алексея Толстого поднимали моральный дух и спасали жизни советских воинов. Вы также увидите кадры кинохроники военного времени с участием знаменитого писателя и услышите голос этого великого «генерала литературного фронта». А еще вы побываете в гримёрной эвакуированного театра, где идёт постановка пьесы Толстого «Иван Грозный» и где со сцены слышны речи актёров.



Через литературный портал вы попадёте на военный совет писательского отряда и станете его участником. Совершите удивительное путешествие по страницам произведений Алексея Толстого, где в глубине времён откроете истоки русского характера защитников Родины!