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Самарцев приглашают на бесплатные кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова

21 июля 2023 12:52
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Самарцев приглашают на бесплатные кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова

С 21 по 23 июля жители областного центра смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом в сквере Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120, пишет Сова. 

Уже сегодня в 18:00 там покажут фильм "Взлет" (Мосфильм, режиссер Савва Кулиш, 1979 год, 12+), в котором главную роль сыграл советский актер Евгений Евтушенко. Показ картины приурочен к 90-летию со дня рождения актера. Это биографический фильм о великом русском ученом Константине Циолковском, основоположнике советской космонавтики. 

В субботу, 22 июля, самарцы смогут посмотреть еще два фильма. В 16:00 в сквере покажут "Зигзаг удачи" (Мосфильм, режиссер Эльдар Рязанов, 1968 год, 6 +). Сюжет картины такой: молодой фотограф Володя Орешников выигрывает 10000 рублей. Товарищи по работе организовывают общественный суд. Дело в том, что 20 рублей на покупку облигации Орешников тайком взял из кассы взаимопомощи, председателем которой он был. 

А в 18:00 можно будет посмотреть "Берегись автомобиля" (Мосфильм, режиссер Эльдар Рязанов, 1966 год, 12+) - всем известный советский фильм о скромном страховом агенте и актере театра самодеятельности Юрии Деточкине, который оказывается непримиримым борцом за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продает их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. 

В воскресенье, 23 июля, к юбилею Алексея Германа в 18:00 покажут фильм "Двадцать дней без войны" (Ленфильм, режиссер Алексей Герман, 1976 год, 12+). События в кино разворачиваются в конце 1942 года. Фронтовой журналист Лопатин приезжает в Ташкент в 20-дневный отпуск за участие в битве за Сталинград. Ему, оглушенному и ослепленному огнем, мирная жизнь кажется странной и непривычной. За 20 дней отпуска без войны он успевает побывать на Ташкентской киностудии, встретить новый 1943 год в мирной компании и пережить яркую любовь. 

Бесплатно смогут увидеть новые фильмы и жители Кинеля. 22 августа там покажут фильмы Фестиваля уличного кино под открытым небом.

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