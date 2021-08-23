Самарский театр драмы им. М. Горького: планы на новый сезон

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21 августа в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялся сбор труппы.

Художественный руководитель театра Валерий Викторович Гришко поздравил творческий коллектив с долгожданной встречей и началом работы.

Откроется 171-й театральный сезон 10 сентября спектаклем «Полёт над гнездом кукушки» Д. Вассермана (16+).

В ноябре премьерой спектакля «Как пришить старушку» («Дорогая Памела») Джона Патрика театр отметит юбилей народной артистки России Жанны Надеждиной (Романенко), 70-летие художественного руководителя Валерия Гришко и 170-летие Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

В декабре режиссёр Александр Кузин выпустит спектакль «Тартюф» Жана-Батиста Мольера.

В 1 половине 2022 года главный режиссёр Михаил Лебедев планирует постановку спектаклей «Катапульта» Дмитрия Богославского и «Заводной апельсин» по роману Энтони Бёрджесса.

К труппе Самарского академического театра драмы присоединились выпускники Самарского государственного института культуры Александр Бригаднов, Лидия Крамер и Савва Зорин, рассказали в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба театра

