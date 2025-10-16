Я нашел ошибку
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Самарский театр драмы едет на гастроли в Москву

16 октября 2025 10:39
146
Самарский театр драмы едет на гастроли в Москву

21 октября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC» на фестивале «Уроки режиссуры». Постановка будет показана на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского (сцена на Сретенке).

Премьера спектакля «НА ДНЕ.DOC» (18+), жанр которого определён как «документальный разговор, услышанный в баре», состоялась в Самаре на экспериментальной сцене театра драмы 26 марта 2024 года. С первого показа спектакль полюбился самарским зрителям и всегда проходит при полном зале.

Постановка автора и режиссёра Дмитрия Крестьянкина в жанре «документальный спектакль»  –  не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары. Из разрозненных историй персонажей сплетается многокрасочное кружево, в котором можно увидеть и прочитать культурный код нашего города.

«Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» – масштабный театральный проект, учреждённый в 2017 году, в рамках которого проходят показы спектаклей, просветительские мероприятия, режиссёрские лаборатории, театральные выставки, книжные ярмарки.

«Уроки режиссуры» – единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссёры. Он устроен по принципу биеннале: в нечётные годы в конкурсе участвуют молодые режиссёры и судят их опытные мастера, а в чётные – мэтров оценивает новое поколение постановщиков. В конкурсной программе VII фестиваля – спектакли молодых. Объявление и награждение лауреатов премии фестиваля происходит на торжественной церемонии закрытия.

Фото предоставлено театром

