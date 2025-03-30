Самарские музыканты и певцы исполнят для жителей региона фронтовые песни в современной обработке

201

Победители первого грантового конкурса ПФКИ-2025 – самарские музыканты и певцы – в год юбилея Великой Победы исполнят для жителей региона фронтовые песни в современной обработке.

Авторы грантового проекта «Эхо Великой Победы: песни, звучащие в окопах» – члены православного прихода сызранского храма в честь Успения Божией Матери – через песенное наследие познакомят молодежь с военным прошлым Отечества, с культурными ценностями русского мира через музыку, литературу, историю.

«Мы взяли за основу всеми любимые песни, посвящённые Великой Отечественной войне: ожесточённым боям на фронте, тревогам в тылу, блокаде, вере, надежде, любви, победе и обработали их для хорового исполнения, – рассказала участница проекта, самарский музыкант, хоровой дирижер Елена Юнек. – Авторские обработки придают знакомым музыкальным произведениям современное звучание, при этом мы постарались сохранить их историческую и эмоциональную ценность».



Музыкантам и исполнителям помогают историки, которые отслеживают «родословную» каждой песни и актеры Сызранского драматического театра. Задача – погрузить зрителей в атмосферу того времени, осознать и прочувствовать героизм советского народа.



«Окунуться в прошлое зрителям помогут монологи и диалоги актеров, литература военного времени, переписка, воспоминания, дневниковые записи, – уверен руководитель проекта Михаил Гордеев. – Фронтовая песня может о многом рассказать. По сути, она тоже – полноправный участник тех событий. Мы хотим, чтобы, услышав словосочетание «Великая Победа», люди вспоминали не только монумент «Родина-мать» или памятник под Ржевом, не только военную форму и плеяду замечательных фильмов о войне, не только Василия Тёркина и Максима Перепелицу, но и, конечно же, песни, звучащие в окопах, как эхо Великой Победы».

Военные песни прозвучат в исполнении лучших хоров Самарской митрополии с опытом участия в концертных, духовно-просветительских музыкальных проектах –в частности, камерного хора Сызранской епархии «AVES».

Напомним, что в число победителей первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года кроме Самары и Тольятти, вошли проекты из Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.

Фото: минкульт СО