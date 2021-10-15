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17 октября в 12:00 Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап!

4 октября был учрежден новый российский праздник, посвященный отцам. И в этом году он будет отмечаться впервые.

Мастерская библиотеки «Читай, рисуй, твори» пройдет по книге Александра Раскина «Как папа был маленьким».

В ней автор рассказывает смешные и поучительные истории из своего детства и детства других знакомых пап («ведь они тоже были маленькими»).

Можно будет почитать, обсудить и вместе смастерить папам небольшие подарочки, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Предварительная запись на мероприятия обязательна.

Записаться можно по телефону: 337-03-88.

Не забудьте, что в целях вашей безопасности действует масочный режим!