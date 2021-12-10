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Самарская филармония приглашает на концерт «Звезды аргентинского танго»

10 декабря 2021 21:11
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Аргентинское танго – больше чем танец, больше чем музыка, это чувства, воплощенные в движении.

12 декабря в 18:30 Самарская филармония приглашает на концерт «Звезды аргентинского танго».

Этот потрясающий танец сводит с ума миллионы людей во всем мире. Аргентинское танго – больше чем танец, больше чем музыка, это чувства, воплощенные в движении. Это мир для двоих, полный любви и чувственности, печали и радости, встреч и расставаний.

Исполнители: Победитель международных конкурсов, официальный оркестр крупных международных танго-фестивалей «Solo Tango Orquesta»: Александр Рязанов (скрипка), Артём Тимин (фортепиано), Илья Алпеев (контрабас), Павел Ратынский (бандонеон)

Чемпионы Европы по аргентинскому танго, многократные финалисты чемпионатов мира Артём Лучин и Ирина Самойлова, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

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