Самарская детская короткометражка о помощи СВО стала лауреатом IV Международного кинофестиваля "День Победы"

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Детский короткометражный фильм «Подсветка», снятый самарским Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области, стал лауреатом программы «Гордость России» IV Международного кинофестиваля «День Победы».

Кинофестиваль проходил 13-18 апреля в Москве и Подмосковье, основные мероприятия состоялись в Музее Победы на Поклонной горе.

Снятый в Самаре короткометражный детский игровой фильм «Подсветка» режиссера и сценариста Эдуарда Габидуллина попал в число 80 лучших фильмов из России и стран СНГ, отобранных для конкурсного показа на IV МКФ «День Победы».

Это история об одиннадцатикласснике, который после гибели дяди в зоне СВО решает стать военным, переводится в кадетский корпус и там вместе со сверстниками создает и изготавливает на 3D-принтере подсветку для миномета, которую передает бойцам в зоне СВО. В картине вместе с юными актерами снимались воспитанники и педагоги Самарского казачьего кадетского корпуса, а также реальные волонтеры сообщества «Самара для фронта».

«Особая честь стать лауреатом международного кинофестиваля «День Победы» в год, когда страна празднует 80-летие Победы, – говорит президент Фонда развития детского кино «Сотворение» Ольга Малинина. – Мы снимаем фильмы для детей на тему СВО с 2022 года. Сейчас очень важно формировать в детях и подростках патриотическую позицию. И короткометражные фильмы – это один из лучших инструментов, который решают эту задачу: в интересном сюжете раскрывается понятная история о том, как можно быть сопричастным, как можно помочь фронту, как это значимо для бойцов».

Премьера фильма «Подсветка» состоялась в Самаре в начале этого года. Картина уже получила несколько фестивальных наград и вошла в кинолекции проекта «Большой киномарафон», который Фонд «Сотворение» при поддержке ПФКИ четвертый год реализует совместно с библиотеками в различных российских регионах, в том числе и в Самарской области.