Программа фестиваля «Жердёла» в Самаре

148

В Самаре «Жердёла» пройдет впервые благодаря Школе проектной фотографии. На фестивале, который состоит из конкурса, выставки и публичной программы, представят зины, фотокниги, независимые журналы, книги художника и комиксы более 100 авторов со всей России. Большинство работ выпущено в 2025 году.

ЗИМ Галерея» (улица Ново-Садовая, 106, корпус 155)

23–27 июля

23 июля в 19.00 Открытие фестиваля зинов и фотокниг «Жердёла»

24 июля в 16.00 Экскурсия Анастасии Гумаровой по выставке фестиваля «Жердёла» (18+)

Анастасия Гумарова – кандидат философских наук, ведущий библиотекарь московской библиотеки №180 имени Н.Ф. Федорова. Фотограф, автор зинов, выпускница Школы проектной фотографии.

24 июля в 19.00 Лекция искусствоведа Дарьи Волковой «Русская футуристическая книга – синтез искусств и хулиганства» (12+)

Книги поэтов-футуристов, созданные в соавторстве с главными художниками начала ХХ века, стали полигоном для самых смелых художественных экспериментов. Эти редкие треш-издания – один из ключей к пониманию искусства русского авангарда. Это бунт против эстетики, стихокартины на обоях, фантики, пуговицы и другое баловство.

На лекции самарского искусствоведа, художника-графика и педагога гости познакомятся с историей феномена и смогут полистать репринты изданий 1910-х.

25 июля в 19.00 Встреча с Ильей Михеевым «Самиздат как стратегия архивации и расширения медиума выставки в независимых пространства» (18+)

Художник, сокуратор самарских независимых пространств ОССИ «МИ» и ХЗ «Старуха» расскажет о возможных стратегиях самиздата на примере DIY-документации выставок, литературных произведений, исследовательских зинов и экспериментальных газет.

Каким образом низовое производство зинов может быть стратегией архивации искусства и способом демократичного распространения информации? И как это может перерасти в полноценное независимое издательство? Эти вопросы будут затронуты на встрече в формате беседы.

26 июля в 15.00 Артист-ток с Натальей Мадильян «Путь к персональной фотокниге» (18+)

Наталья Мадильян – художница, фотограф, дизайнер. Живет и работает в Ижевске и Абхазии. Она снимала проект о людях, насекомых и деревьях в Абхазии и решила пройти с ним путь до книги. Во время артист-тока Мадильян расскажет о сложностях создания проекта и чем серия фотографий отличается от книжного формата. Кроме того, посетители услышат о разных подходах к фотокнигам и опыте участия художницы в воркшопе Photobook as object в Токио. Также гостям покажут книгу из первого тиража автора и макеты новых изданий, которые она вскоре планирует выпустить.

26 июля в 17.00 Экскурсия по выставке фестиваля «Жердёла» с участием авторов (18+)

26.07.25 19.00 Лекция Лексея Конькова (dethrood) «Полная хронология пиксель-арт комиксов» (16+)

Лексей Коньков (dethrood) – самарский междисциплинарный художник, исследователь направления пиксель-арт (цифрового искусства, которое основывается на ограничениях растровых редакторов: палитры и инструментов). На лекции он расскажет о представителях пиксель-арт комиксов 1989–2022 годов. Истории очевидцев и сами комиксы исследователь собирал в течение пяти лет. Также dethrood покажет свои комиксы и работы других авторов.

27 июля в 17.00 Сеанс рассматривания зинов с Анастасией Альбокриновой (18+)

Художница, исследовательница, куратор галереи «Виктория» и арт-директор фестиваля набережных «ВолгаФест» проведет сеанс рассматривания, чтения и обсуждения зинов необычных форм и техник изготовления из своей коллекции. Это игральные карты, кассовые чеки, рабочие тетради от авторов из разных стран и другие работы. Знакомство с ними будет более информативным для знающих английский.

27 июля в 19.00 Лекция Яны Клинк «Проектное мышление. Этапы разработки любого проекта на примере разработки зина» (16+)

Самарский иллюстратор, дизайнер и архитектор Яна Клинк расскажет на примере разработки зина о проектном мышлении, чем оно помогает, почему оно важно в любом проекте и что будет, если им не пользоваться.