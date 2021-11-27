Премьера оперы «История Кая и Герды» состоялась в Самарском театре оперы и балета

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Премьера одной из самых известных опер Сергея Баневича «История Кая и Герды» прошла 26 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета. На самарской сцене этот спектакль представлен впервые.

Композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу по сказке «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена.

Самое печальное и опасное на свете – это нелюбовь, говорит один из героев оперы. В этой сказочной истории, в которой есть тролли, разбойники, лесные девы, шаманы, Северный олень и, конечно, прекрасная и пугающая Снежная Королева, искренняя любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности.

Сказка о любви и преодолении испытаний получила красочное и яркое воплощение благодаря режиссеру и хореографу Ивану Фадееву, художнику-постановщику Елене Соловьевой, художнику по костюмам Наталье Земалиндиновой, хормейстеру Татьяне Пашутиной. В спектакле задействованы все творческие цеха театра – оперные солисты, хор, оркестр, балетная труппа. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель Самарского театра оперы и балета и главный дирижер Евгений Хохлов.

Партии исполнили: Герда – Анастасия Лапа, Кай – Ярослав Кожевников, Фонарщик – Владимир Боровиков, Бабушка – заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова, Снежная королева – Анна Костенко, Атаманша – Ренат Латыпов, Маленькая разбойница – Анастасия Вечёркина, Северный олень – Георгий Шагалов, тролли – Алексей Перов и Иван Пилюкшин.

Премьерные показы также состоятся 27 ноября, а затем спектакль можно будет посмотреть в декабре и январе.

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Автор фото Александр Крылов

