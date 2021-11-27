Я нашел ошибку
Главные новости:
Нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
В России утвердили новые правила определения «границы бедности»
Адвокаты Андрея Бобкова выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В Самарской области задержали исполняющего обязанности гендиректора "Тольяттиазота"
Чиновника уволили — он проработал на посту мэра всего день.
Экс-мэра кузбасского Прокопьевска исключили из партии "ЕР" за банкет во время траура по погибшим на шахте
Инфицированный вернулся из ЮАР.
У жителя Германии выявили новый штамм коронавируса "омикрон"
К счастью, никто не пострадал.
За минувшие сутки в регионе горели пять бань
27 ноября в Самаре заболели 378 человек.
В оперштабе сообщили о заболевших короновирусом в Самарской области за 26 и 27 ноября
В Екатеринбурге  состоялось объявление победителей главной отечественной награды в области делового туризма.
В 2022 году Самарская область будет принимать ежегодную национальную премию Russian Business Travel & MICE Award 
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Жигулевске сотрудники ППС ночью по горячим следам задержали автоворов
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Премьера оперы «История Кая и Герды» состоялась в Самарском театре оперы и балета

27 ноября 2021 12:42
259
Премьера оперы «История Кая и Герды» состоялась в Самарском театре оперы и балета

Премьера одной из самых известных опер Сергея Баневича «История Кая и Герды» прошла 26 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета. На самарской сцене этот спектакль представлен впервые.

Композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу по сказке «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена. 

Самое печальное и опасное на свете – это нелюбовь, говорит один из героев оперы. В этой сказочной истории, в которой есть тролли, разбойники, лесные девы, шаманы, Северный олень и, конечно, прекрасная и пугающая Снежная Королева, искренняя любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности.

Сказка о любви и преодолении испытаний получила красочное и яркое воплощение благодаря режиссеру и хореографу Ивану Фадееву, художнику-постановщику Елене Соловьевой, художнику по костюмам Наталье Земалиндиновой, хормейстеру Татьяне Пашутиной. В спектакле задействованы все творческие цеха театра – оперные солисты, хор, оркестр, балетная труппа. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель Самарского театра оперы и балета и главный дирижер Евгений Хохлов

Партии исполнили: Герда – Анастасия Лапа, Кай – Ярослав Кожевников, Фонарщик – Владимир Боровиков, Бабушка –  заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова, Снежная королева – Анна Костенко, Атаманша – Ренат Латыпов, Маленькая разбойница – Анастасия Вечёркина, Северный олень – Георгий Шагалов, тролли – Алексей Перов и Иван Пилюкшин.

Премьерные показы также состоятся 27 ноября, а затем спектакль можно будет посмотреть в декабре и январе.

6+

Автор фото Александр Крылов
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На снижение: за сутки 1 056 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 ноября 2021  13:26
На снижение: за сутки 1 056 жителей Самарской области заболели коронавирусом
302
Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем
27 ноября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем
251
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа!
27 ноября 2021  12:52
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа!
508
Самарская область получила 9 наград в финале Всероссийского туристской премии «Маршрут года»
27 ноября 2021  12:03
Самарская область получила 9 наград в финале Всероссийского туристской премии «Маршрут года»
305
На стадионе «Солидарность Самара Арена» начался десятый форум для молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта.
26 ноября 2021  17:33
Время больших перемен: Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре
683
Весь список