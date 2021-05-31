Победит ли проект из Самарской области в Культурном следе, станет известно 1 июня

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Победит ли проект из Самарской области, станет известно 1 июня. В Общественной палате РФ объявят имена финалистов конкурса «Культурный след»

В этом году конкурс объединил около тысячи участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 16 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах: