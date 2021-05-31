Победит ли проект из Самарской области в Культурном следе, станет известно 1 июня

Победит ли проект из Самарской области, станет известно 1 июня. В Общественной палате РФ объявят имена финалистов конкурса «Культурный след»
В этом году конкурс объединил около тысячи участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 16 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах:
- На Тихорецкую состав отправится..., Краснодарский край
- Азбука Кольского полуострова, Мурманская область
- Кит в Териберке, Мурманская область
- "Ушли, чтобы дорогу дать прогрессу…” - памятник затопленным деревням Рыбинского моря, Вологодская область
- Средиземноморская черепаха Никольского, Краснодарский край
- Николай Верещагин – основатель молочной отрасли России, Тверская область
- Памятник археологу Кирпичникову А.Н., Ленинградская область
- Айги – поэт света, Чувашская Республика
- Звездное небо Гипербореи, Мурманская область
- Шляпа Гоголя, Калужская область
- Лабиринт Квест “Карельский путь", Тверская область
- Аллея Звезд, Республика Хакасия
- Памятник Булочке Веневке, Тульская область
- Монумент Трудовой славы железнодорожников, Самарская область
- Эвенкийские сказки, Томская область
- Грайворон-родина В.Г. Шухова, Белгородская область