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Победит ли проект из Самарской области в Культурном следе, станет известно 1 июня

31 мая 2021 12:18
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Победит ли проект из Самарской области в Культурном следе, станет известно 1 июня

Победит ли проект из Самарской области, станет известно 1 июня. В Общественной палате РФ объявят имена финалистов конкурса «Культурный след»

В этом году конкурс объединил около тысячи участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 16 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах:

  • На Тихорецкую состав отправится..., Краснодарский край
  • Азбука Кольского полуострова, Мурманская область
  • Кит в Териберке, Мурманская область
  • "Ушли, чтобы дорогу дать прогрессу…” - памятник затопленным деревням Рыбинского моря, Вологодская область
  • Средиземноморская черепаха Никольского, Краснодарский край
  • Николай Верещагин – основатель молочной отрасли России, Тверская область
  • Памятник археологу Кирпичникову А.Н., Ленинградская область
  • Айги – поэт света, Чувашская Республика
  • Звездное небо Гипербореи, Мурманская область
  • Шляпа Гоголя, Калужская область
  • Лабиринт Квест “Карельский путь", Тверская область
  • Аллея Звезд, Республика Хакасия
  • Памятник Булочке Веневке, Тульская область
  • Монумент Трудовой славы железнодорожников, Самарская область
  • Эвенкийские сказки, Томская область
  • Грайворон-родина В.Г. Шухова, Белгородская область
Теги: конкурс культурный след

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