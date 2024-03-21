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Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы» от команды Ural Music Night.

Фестиваль сказок пройдет 25 и 26 мая в Парке Радуги (ТРЦ «Радуга Парк», г. Екатеринбург, ул. Репина, 94). Организаторы приглашают фолк-исполнителей сформировать музыкальное сопровождение проекта и продемонстрировать свои треки для широкой аудитории. Для этого необходимо заполнить заявку до 22 апреля 2024 года (включительно).

Отбор лучших композиций осуществит экспертный совет, состоящий из организаторов фестиваля и представителей музыкальной индустрии, специализирующихся на жанре фолк. Песни, прошедшие отбор, будут играть по радио Парка Радуги на протяжении двух дней фестиваля и попадут в плейлист групп «Дикоросов» и Ural Music Night ВКонтакте.

«Фестиваль "Дикоросы" посвящен сказкам, мифам, легендам и быту народов России. Важной частью культуры является музыка, поэтому мы запускаем прием заявок от исполнителей, которые переосмысляют фольклор. У каждого будет возможность заявить о своем творчестве широкой аудитории. Ожидаемая проходимость мероприятия за два дня — более 30 000 человек. Ждем заявки как от опытных, так и от начинающих артистов», — комментирует руководитель проекта «Дикоросы» Александра Постникова.

В заявке необходимо рассказать о своем творчестве, прикрепить ссылки на соцсети и поделиться контактными данными. От одного коллектива возможно подать только одну заявку с одним треком. Заполнение заявки не гарантирует прохождения на фестиваль.

Ранее организаторы фестиваля «Дикоросы» объявляли прием заявок для участников театральной платформы и ярмарки ремесленников. Отбор продолжает идти, а его результаты станут известны в апреле 2024 года.

Фотографии для публикаций можно получить по ссылке.

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.