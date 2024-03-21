Я нашел ошибку
Главные новости:
Российскую молодежь хотят обучать управлению электросамокатами
Российскую молодежь хотят обучать управлению электросамокатами
Самарские полицейские проводят антинаркотические мероприятия
Самарские полицейские проводят антинаркотические мероприятия
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медицинского освидетельствования, конфискован автомобиль
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
В Самарской области служебная собака помогла полицейским найти наркотик
В Самарской области служебная собака помогла полицейским найти наркотик
Только у 40% работодателей из Самары нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров
Только у 40% работодателей из Самары нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров
В Самарской области у работодателей вырос спрос на рабочих
В Самарской области у работодателей вырос спрос на рабочих
для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК
Для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК
  Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы»
 Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы»
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.69
0.47
EUR 100.61
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы»

21 марта 2024 10:01
121
  Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы»

Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы» от команды Ural Music Night.

Фестиваль сказок пройдет 25 и 26 мая в Парке Радуги (ТРЦ «Радуга Парк», г. Екатеринбург, ул. Репина, 94). Организаторы приглашают фолк-исполнителей сформировать музыкальное сопровождение проекта и продемонстрировать свои треки для широкой аудитории. Для этого необходимо заполнить заявку до 22 апреля 2024 года (включительно).

Отбор лучших композиций осуществит экспертный совет, состоящий из организаторов фестиваля и представителей музыкальной индустрии, специализирующихся на жанре фолк. Песни, прошедшие отбор, будут играть по радио Парка Радуги на протяжении двух дней фестиваля и попадут в плейлист групп «Дикоросов» и Ural Music Night ВКонтакте. 

«Фестиваль "Дикоросы" посвящен сказкам, мифам, легендам и быту народов России. Важной частью культуры является музыка, поэтому мы запускаем прием заявок от исполнителей, которые переосмысляют фольклор. У каждого будет возможность заявить о своем творчестве широкой аудитории. Ожидаемая проходимость мероприятия за два дня — более 30 000 человек. Ждем заявки как от опытных, так и от начинающих артистов», — комментирует руководитель проекта «Дикоросы» Александра Постникова.

В заявке необходимо рассказать о своем творчестве, прикрепить ссылки на соцсети и поделиться контактными данными. От одного коллектива возможно подать только одну заявку с одним треком. Заполнение заявки не гарантирует прохождения на фестиваль.

Ранее организаторы фестиваля «Дикоросы» объявляли прием заявок для участников театральной платформы и ярмарки ремесленников. Отбор продолжает идти, а его результаты станут известны в апреле 2024 года. 

Фотографии для публикаций можно получить по ссылке.

0+

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
118
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
342
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
913
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
679
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
681
Весь список