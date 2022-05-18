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Около стадиона "Солидарность Самара Арена" открылась скульптура "Крылья", посвященная студвесне

18 мая 2022 21:52
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На асфальте рядом с "Крыльями" размещено 30 памятных знаков в честь городов, где проходил фестиваль.

В среду, 18 мая, около стадиона "Солидарность Самара Арена" открыта архитектурно-скульптурная композиция, посвященная юбилейному XXX фестивалю "Российская студенческая весна". Она представляет собой две арки из ажурных крыльев, сообщает sovainfo.ru.

На церемонии открытия председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий поздравил собравшихся с открытием Всероссийского фестиваля и появлением арт-объекта:

- Мне очень приятно сегодня здесь открыть эту скульптуру под названием "Крылья", а дальше можно дополнять - крылья молодости, творчества, студенческой весны, - отметил он. - Эта скульптура олицетворяет нас с вами, она олицетворяет наш фестиваль. Я надеюсь, что это станет хорошей, доброй традицией.

Павел Красноруцкий отметил, что такая скульптура появляется впервые, и на следующих фестивалях будет рекомендовано открывать подобные символы весны - со своими особенностями, тонкостями, изюминками, в местах, где могла бы собираться молодёжь перед тем, как уехать на очередной финал Российской студвесны или просто встретиться с друзьями.

Глава Российского союза молодёжи обратил внимание на то, что на асфальте рядом с "Крыльями" размещено 30 памятных знаков в честь городов, где проходил фестиваль.

- Я надеюсь, с каждым годом их количество будет прирастать, появится 31-й, 32-й, 50-й и, может быть, даже 100-й, которые будут напоминать, что Российская студенческая весна - это навсегда!

На церемонии открытия также присутствовали создатели архитектурно-скульптурной композиции "Крылья" - заслуженный художник Российской Федерации Юрий Ткаченко, автор 25 монументальных скульптур, установленных в парках и на общественных пространствах многих стран мира, Глеб Ткаченко и архитектор Антон Белов.

Как отметил Юрий Ткаченко, установленная в Самаре композиция символизирует "не только крылья молодости, но человеческие возможности, творческий полет, силу и счастье":

- Я считаю, что это будет одним из лучших мест для того, чтобы сделать фотографию на память и для групповых снимков, для селфи, для фрагментарных портретов, - уверен один из авторов работы.

 

Фото: Юлия Рубцова/СОВА

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