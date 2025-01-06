Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января

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12 января (воскресенье) в 14.00 пройдет лекция «Новогодние киносказки Эльдара Рязанова» (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

В четырех фильмах знаменитого режиссера действия происходят в новогоднюю ночь, а после «Иронии судьбы» Рязанова даже стали неформально называть Дедом Морозом мира кино.

На лекции гости узнают об истории создания двух «Карнавальных ночей» (1956, 6+ и 2006, 12+), «Зигзага удачи» (1968, 6+) и «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+), а также о приемах, из которых складываются рязановские новогодние фильмы.