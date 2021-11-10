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По итогам конкурса будет издан сборник тиражом 100 экземпляров, куда войдут отобранные членами жюри 40 лучших работ.
Начинающие поэты и писатели Самары могут принять участие в литературном конкурсе «Самара: вчера, сегодня,завтра»
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Начинающие поэты и писатели Самары могут принять участие в литературном конкурсе «Самара: вчера, сегодня,завтра»

10 ноября 2021 19:55
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По итогам конкурса будет издан сборник тиражом 100 экземпляров, куда войдут отобранные членами жюри 40 лучших работ.

Поэты и писатели из Самары, которые только делают первые шаги на своем творческом пути, могут представить собственные произведения публике и получить экспертную оценку от компетентного жюри, приняв участие в литературном конкурсе «Самара: вчера, сегодня, завтра». Он организован СГООИК «Ассоциация Десница» и проводится при поддержке Администрации городского округа Самара.

Творческий турнир ориентирован на выявление талантливых начинающих авторов, создание возможностей для их самореализации и профессионального роста, а также на популяризацию деятельности поэтов и писателей, в том числе имеющих различные формы инвалидности, среди жителей Самары.

Конкурс завершится 31 марта 2022 года, участники должны предоставить свои работы до 15 декабря 2021 года. Конкурс проводится по двум номинациям ­– «Поэзия» и «Проза», принимаются произведения, написанные на русском языке. Тема литературного состязания – «Самара: вчера, сегодня, завтра».

Отправить свои произведения на конкурс могут все жители столицы 63-го региона, количество работ, предоставленных участником, не ограничено. Приветствуется, если они будут дополнены фотографиями Самары, сделанными конкурсантами (фотографии принимаются как в электронном виде в формате jpg, так и в распечатанном).

Материалы для участия в конкурсе можно предоставить одним из следующих способов:

- На электронную почту СГООИК «Ассоциация Десница» desnica-samara@yandex.ru с пометкой «Для участия в конкурсе»;

- В специально созданной форме в интернете по ссылке;

- В бумажном виде Почтой России по адресу: 443114, г. Самара, пр-кт Кирова, 349;

- Лично в СГООИК «Ассоциация Десница» по адресу: 443114, г. Самара, пр-кт. Кирова, 349.

Работы участников будет рассматривать экспертное жюри, в которое входят представители литературного сообщества, журналисты, филологи и сотрудник СГООИК «Ассоциация Десница». Оно оценит, насколько произведения соответствуют теме конкурса, их художественную выразительность и оригинальность, творческий подход участников и степень самостоятельности при выполнении работы.

По итогам конкурса будет издан сборник тиражом 100 экземпляров, куда войдут отобранные членами жюри 40 лучших работ, а также будет записана аудиокнига, которую опубликуют в социальных сетях и на сайте организации. Конкурс завершится пресс-конференцией, на которой члены жюри, конкурсанты и команда проекта подведут итоги творческого турнира и поделятся впечатлениями о проведенных мероприятиях, передает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   pixabay

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