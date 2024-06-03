На сцене САТОБ состоялась Российская премьера «Вечера французского балета»

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1 и 2 июня на сцене Шостакович Опера Балет состоялась Российская премьера «Вечера французского балета».

Музыкальный руководитель и главный дирижер постановки – Евгений Хохлов. Балетмейстером-постановщиком и художником по свету выступил заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Юрий Бурлака, который и стал инициатором постановки двух одноактных балетов впервые на российской сцене.

«Постановки французского балета — это важная страница в истории русского балета. Французские балетмейстеры руководили русскими театрами на протяжении всего 19-го века, а русские руководили парижскими операми в 20 веке. Поэтому мы решили вспомнить про конец 19 века в Париже и про парижскую оперу 20-х годов XX века.

К сожалению, Франция сохранила очень мало хореографических спектаклей, в основном все французские балеты сохранила Россия. Мы представляем два спектакля, которые вообще не шли в России. Они впервые появляются сейчас, благодаря моей инициативе.

Я сам мечтал станцевать эти балеты, но в то время они шли исключительно в Париже. Свою мечту я исполнил здесь с самарскими артистами балета.

Это замечательный танцевальный материал для артистов, где есть возможность проявиться дарованиям и талантам. Я думаю, это будет очень интересно публике. Балеты контрастные, они не похожи друг на друга.

«Праздничный вечер» — это такая предтеча бессюжетным балетам Джорджа Баланчина, основателя американского балета. Второй балет более жанровый, по басне Лафонтена, которая известна в переводе Ивана Андреевича Крылова под таким же названием «Два голубя». Басня очень поучительная, там замечательная мораль, которая на мой взгляд, актуальна сегодня. Это замечательный жанровый балет, простой по сюжету, главная его мысль: «можно всегда куда-то стремиться, мечтать увидеть, но ничего лучше нет своей земли, своих родных и близких, любимых и друзей», – рассказал Юрий Петрович.

I отделение:

«Праздничный вечер» – одноактный балет.

Музыка Лео Делиба (1836 - 1891)

Хореография Лео Стаатса (1877 - 1952)

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака

Балетмейстер-постановщик, художник по свету – Юрий Бурлака

Музыкальный руководитель и главный дирижер – Евгений Хохлов

«Праздничный вечер» был создан Лео Стаатсом для знаменитой русской танцовщицы Ольги Спесивцевой, которая в 1924 году начала танцевать в парижской Опере. Партитура была сформирована на основе музыки из балета «Ручей» Лео Делиба.

Впервые балет был показан на сцене парижской Оперы 1 июля 1925 года. Задуманный, вероятно, как небольшой дивертисмент, задачей которого было оттенить шедшую в один вечер с ним оперу, балет заслужил самостоятельный успех, и уже за первые три сезона был показан пятьдесят раз, а к началу 1962 года спектакль выдержал уже триста представлений.

В своем отзыве критик и историк балета Андре Левинсон писал: «Балет привлекателен тем, что там постоянно танцуют. Господин Лео Стаатс, хореограф, который слишком часто бывает импульсивным, беспорядочным и несовершенным, никогда не добивался бóльшего успеха».

II отделение:

«Два голубя» – балет в одном действии и трех картинах по басне Жана де Лафонтена.

Музыка Андре Мессаже (1853-1929)

Либретто Анри Ренье и Луи Меранта в редакции Юрия Бурлака

Хореография Луи Меранта (1828 - 1887)

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака

Балетмейстер-постановщик – Юрий Бурлака

Дирижер-постановщик – Алишер Бабаев

«Два голубя» – редчайший пример французского балета, поставленного в конце XIX века и сохранившегося в сценической практике до нашего времени. Не менее интересен этот спектакль тем, что принадлежит к чрезвычайно малочисленной, но от этого не менее интересной группе произведений, либретто которых основывалось на сюжетах известных басен.

Либретто балета Мессаже «Два голубя» принадлежало хореографу Луи Меранту и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена (в русском переводе Крылова она получила такое же название: «Два голубя»), придав ей более «человеческий» облик и оставив лишь основную идею. Так, сюжет балета разворачивается вокруг молодого человека Пепио, отправившегося с цыганским табором на поиски приключений, и его невесты Гурули, которая пытается вернуть его домой.

«Два голубя» Мессаже были редчайшим примером парижского балетного спектакля конца XIX века, успех которого со временем не угасал. В первый раз он был возобновлен в 1894 году для танцовщицы Жюлии Сюбрá, второй – в 1912 для Карлотты Замбелли. И это кажется удивительным, ведь в это время Париж уже видел первые спектакли знаменитых Русских сезонов. Причем, каждое из возобновлений «Двух голубей» встречалось все с бóльшим воодушевлением как критики, так и зрителей.

В 1906 году балет был поставлен на сцене Ковент-Гарден, а в 1961 году, Фредерик Аштон показал свою версию балета «Два голубя», которая стала классикой английского хореографического театра.

Партии 1 и 2 июня исполнили:

«Праздничный вечер»:

Балерина (белая) – заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ксения Овчинникова | Наталия Клеймёнова,

Премьер (белый) – Педро Сеара | Сергей Купцов,

Солисты – Илья Черкасов, Энтони Остин, Сергей Гаген | Денис Мазанов, Алдар Болтанов, Дмитрий Петров.

«Два голубя»:

Гурули – Полина Марушина | Лаура Васконселос,

Пепио – Энтони Остин | Денис Мазанов,

Джали – Полина Чеховских | Манаэ Банно,

Микалия – Ольга Марочкина,

Зарифи – Александр Мазуренко | Максим Маренин.

Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области, исполнительница партии Балерины: «Балет «Праздничный вечер» — это бессюжетный спектакль, как отрывок из жизни. Здесь не надо играть, надо только слушать музыку и танцевать, танцевать, танцевать! Я себе представляю образ бала во дворце. Известные партии, например, в балете «Лебединое озеро» играть приятно, зритель приходит и сравнивает тебя с балериной, например, Мариинского театра. И ты играешь в игру «кто лучше». В малоизвестных постановках танцевать тоже очень приятно, для нас это большой опыт. Это не просто классический спектакль, его стилистика отличается от хореографии русского балета».

Энтони Остин, исполнитель партий Пепио и солиста: «Очень рад работать с Юрием Петровичем, все первые шаги в этом театре я делал под его руководством, а он всегда знает, чего хочет от артиста. Это придаёт уверенности и даёт возможность быстро расти. В новом балете требуется точно воспроизвести историческую хореографию. Работа интересная, сложная и увлекательная».

Полина Чеховских, исполнительница партии Джали: «Новая постановка - это замечательная работа с большой детализацией. В одной из вариаций Юрий Петрович добавил много пируэтов, вращений, что сделало вариацию нелёгкой, но очень зрелищной. Мой персонаж — молодая цыганка, в которую влюбляется главный герой. Мы в таборе его обманули, обокрали, чтобы он вернулся домой. Эксцентричный характер героини мне близок, это моя партия», сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: Александр Крылов/САТОБ