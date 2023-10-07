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На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"

7 октября 2023 12:00
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На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"

Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского театра оперы и балета с успешной премьерой оперы "Мастер и Маргарита".

В пятницу, 6 октября, в Самарском театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича впервые в стране на  сцене было показано полномасштабное воплощение оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита". Премьера прошла с аншлагом. По окончании спектакля коллектив театра, постановочную команду поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Опера «Мастер и Маргарита» целиком в России никогда не ставилась. Сразу же после первого исполнения в 1972 году она была запрещена. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом, звучала в концертном варианте в Москве в 1989 году.  В 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре  в концертном варианте был исполнен первый акт из оперы.

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Режиссером спектакля в самарском театре выступил народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров. В постановке задействована почти вся труппа театра.

После спектакля губернатор Дмитрий Азаров поздравил артистов и весь творческий коллектив с успешным премьерным показом оперы.

"По-моему, это потрясающе, шедеврально, это успех,  триумф! Я уверен, что постановка просто обречена на долгую сценическую жизнь. Хотя, когда мы говорим о «Мастере и Маргарите», ни в чем уверенным быть нельзя. Но в чем я точно уверен – в том, что пройдут годы, а вы будете гордиться тем, что стали участниками этого замечательного события в культурной жизни страны. Поздравляю вас!" - обратился губернатор.

Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора Сергея Слонимского. Он первый музыкально интерпретировал сюжет этого романа Михаила Булгакова. Опера "Мастер и Маргарита" стала пятым произведением композитора, которое поставили на самарской сцене.

На премьере в театре оперы и балета присутствовала вдова композитора Раиса Слонимская. Она поблагодарила всех, благодаря кому стала возможна эта уникальная постановка в Самаре.

"Премьера "Мастера и Маргариты" - особый день для меня, знаю, что Сергей Михайлович со мной.  Я счастлива и не могу сдержать своих чувств и эмоций. Я действительно не один раз плакала, это были слезы радости, счастья", - поделилась Раиса Слонимская.

Режиссер-постановщик Юрий Александров отметил, что уже 40 лет сотрудничает с Самарским академическим театром оперы и балета.

"Здесь замечательные актеры, молодые ребята. Я очень люблю этот театр, всегда здесь были талантливые люди. Конечно, они были озадачены, ведь эта постановка – вещь экспериментальная. То есть здесь не чистая опера, это драматический спектакль с музыкой, поэтому они должны были научиться разговаривать в пении. Конечно, мне интересна была эта тема, такого материала больше я не знаю. Тут много философских рассуждений, очень хотелось, чтобы это было донесено, чтобы это было осмысленно", - рассказал он.

По словам доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Московской консерватории Елены Долинской, которая также в числе зрителей присутствовала на премьере, умение работать в разных стилях - характерная черта Сергея Слонимского как современного художника. 

"Эта опера отличается многим.  Здесь нет традиционного для оперы гигантского оркестра. Он особый: каждый инструмент - это голос, который как бы следует за своим героем. Это большая особенность", - рассказала она.

Елена Долинская подчеркнула высокий зрительский интерес к спектаклю: "То желание прийти смотреть, ажиотаж попасть на современную оперу говорит о высоком качестве вашего театра, который принял на себя эту очень непростую работу".

Премьерные показы также пройдут 7 и 8 октября. Еще два спектакля состоятся 6 и 7 декабря.

Фото со спектакля - Андрей Савельев.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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