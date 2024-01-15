Музыканты из Самары вошли в шорт-лист участников New/Open Showcase Festival

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Более 300 заявок на участие в фестивале New/Open Showcase (от команды Ural Music Night) поступило из разных точек страны: от Калининграда до Дальнего Востока. Из них эксперты-практики музыкальной индустрии выбрали 50 коллективов. Часть приедут из Приволжского федерального округа. Они получат возможность выиграть грант на фестивале, представив свои музыкальные проекты жюри.

В этом году фестиваль проходит при поддержке стримингового сервиса «VK Музыка» и проекта «VK Музыка Трамплин», созданного специально для начинающих артистов. Финалистам New/Open Showcase Festival будут выделены гранты, которые музыканты смогут потратить на реализацию творческих планов и продвижение.

В 2024 году исполнители из 13 городов представят свои проекты на New/Open Showcase Festival. Около 30 музыкальных коллективов приедут на фестиваль из Москвы, на втором месте по популярности — Санкт-Петербург и Екатеринбург. География участников охватывает такие города, как Ярославль, Казань, Самара, Новосибирск, Псков, Тюмень, Ялта и Барнаул.

Проекты на New/Open Showcase Festival представят исполнители разных направлений, сочетающих в себе мультижанровость и оригинальное звучание. На площадке фестиваля исполнят инди-рок и поп, электронный фолк, этно и дрим-поп, современную инструментальную музыку и другие.

Большинство участников в случае победы планируют потратить грант на производство клипа, запись альбома или EP и их продвижение. Из необычных планов на расходование выигранных средств — съёмки документального фильма о туре или сольного концерта в Планетарии, а также создание линейки парфюма. В заявках участники, не прошедшие отбор, планировали потратить грант также на организацию хоррор-квеста, создание книги сказок и электронно-торговой площадки.

В шорт-лист вошли несколько молодых, но уже опытных артистов из Приволжского федерального округа. Среди них можно отметить:

Juna — казанский коллектив, играющий атмосферный инди-фолк на татарском языке. Победила на фестивале креативных индустрий G8 в шести номинациях.

ДРЕЛЬ — максимально эклектичный поп из Самары, состоящий из участников таких проектов, как VLNY, IRV и Hanyga Flex.

Юна — певица родом из Казани, исполняющая отчаянный инди-рок. Работала с такими музыкантами как Александр Красовицкий (Animal Джаz), Дмитрий Коротовских, ВИА Волга-Волга, Дом Кукол, Мураками.