Киностудия «Союзмультфильм» запустила виртуальный мир «Простоквашино»

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Можно погулять по самой деревне и зайти на ферму к коту Матроскину.

Ну, или на «Почту» к почтальону Печкину, например.



Все начинается с игры, по правилам которой нужно выйти из городской квартиры Дяди Федора и его родителей и пройти полосу препятствий. В пространстве «мультдеревни» можно принять участие в квестах, содержащих отсылки к популярному мультику (герои, кстати, — из его современной версии). Задания раздают сами герои: Печкину нужно будет помочь доставить на велосипеде посылки и конверты, Матроскину — настроить гитару, а Шарика победить в словесном сражении.



Играть можно на популярной платформе Roblox.