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26 ноября в 18:30 Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру к юбилею народной артистки РФ Жанны Романенко — Комедию в двух действиях «ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+) Джона Патрика.

Шайка мошенников, спасаясь от полиции, забирается в дом к одинокой старушке Памеле, которую все в округе считают чокнутой. Обрадовавшись гостям, Памела принимает их как родных. Её новые знакомые рассчитывают отсидеться в укрытии лишь пару дней, но они даже не подозревают, с кем свела их судьба, как теперь изменится их жизнь, и что лачуга на окраине города станет их родным домом.

В спектакле заняты: народная артистка РФ Жанна Романенко (Надеждина), заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко, заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин, Иршат Байбиков, Сергей Видрашку, Хамид Дышниев, Герман Загорский, Алексей Егоршин, Виктор Мирный, Владимир Морякин, Андрей Нецветаев, Екатерина Соловьёва, Ирина Чеботаева, Артур Ягубов, Надежда Якимова, сообщает пресс-служба минкульта СО.