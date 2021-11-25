Я нашел ошибку
Главные новости:
В Восточной Европе есть четыре страны, в которых пик пройден. Это Россия, Белоруссия, Болгария и Румыния.
ВОЗ: Россия прошла пик заболеваемости
26 ноября в 18:30.
К юбилею народной артистки РФ Жанны Романенко Самарский театр драмы представит премьеру -  «Все любят Памелу»
Призовой фонд для победителей – 400 тысяч рублей.
В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений на основе ИИ
В осенне-зимний период возникает наибольшая опасность происшествий, связанных с выходом людей на лед.
Инспекторы ГИМС СО рассказали школьникам правила безопасного поведения в период ледостава
Он находится в реанимации
Кинопродюсер Марк Рудинштейн перенес инфаркт
Миссия корабля завершилась.
Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в несудоходном районе Тихого океана
Его место занял Аркадий Гостев.
Путин освободил от должности главу ФСИН Калашникова
На спортивных объектах строго контролируется соблюдение требований Роспотребнадзора. 
Спортивные школы и объекты Самарской области возвращаются в прежний формат работы
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.6
0.23
EUR 83.68
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

К юбилею народной артистки РФ Жанны Романенко Самарский театр драмы представит премьеру -  «Все любят Памелу»

25 ноября 2021 23:22
180
26 ноября в 18:30.

26 ноября в 18:30 Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру к юбилею народной артистки РФ Жанны Романенко — Комедию в двух действиях «ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+) Джона Патрика.

Шайка мошенников, спасаясь от полиции, забирается в дом к одинокой старушке Памеле, которую все в округе считают чокнутой. Обрадовавшись гостям, Памела принимает их как родных. Её новые знакомые рассчитывают отсидеться в укрытии лишь пару дней, но они даже не подозревают, с кем свела их судьба, как теперь изменится их жизнь, и что лачуга на окраине города станет их родным домом.

В спектакле заняты: народная артистка РФ Жанна Романенко (Надеждина), заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко, заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин, Иршат Байбиков, Сергей Видрашку, Хамид Дышниев, Герман Загорский, Алексей Егоршин, Виктор Мирный, Владимир Морякин, Андрей Нецветаев, Екатерина Соловьёва, Ирина Чеботаева, Артур Ягубов, Надежда Якимова, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
294
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
338
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
373
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
357
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
324
Весь список