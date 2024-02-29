К годовщине первого исполнения Симфонии № 7 «Ленинградской» Д.Д. Шостаковича ее исполнят в Самаре

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5 марта в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «Оркестр непокоренных» (Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии) плечом к плечу с лучшими музыкантами Самарской губернии исполнит легендарную Симфонию № 7 «Ленинградскую» Дмитрия Шостаковича под управлением дирижера Донецкой филармонии Михаила Илющенко.



Участники проекта:

Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии, Симфонический оркестр Самарской государственной Филармонии, Симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии.

Закончив работу, композитор написал на титульном листе партитуры: «Посвящается городу Ленинграду. Дмитрий Шостакович», а на последнем «27.XII.1941. г. Куйбышев».

5 марта 1942 года Симфония № 7 («Ленинградская») Шостаковича была исполнена оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда.

Особую гордость для Самарского театра оперы и балета составляет то, что именно здесь, на нашей сцене симфония прозвучала впервые.

Действительно, трудно найти музыкальное произведение, которое с такой захватывающей силой отражает победу добра над злом, света над мраком, счастья над страданием. Все построение симфонии, развитие огромного четырехчастного цикла представляет собой многотрудный путь преодоления зла.

Страшная машина уничтожения, марширующая по страницам первой части симфонии, не оставляет ни тени сомнения в ее громадной силе. Но нельзя уничтожить любовь. Нельзя уничтожить улыбку, сострадание и волю к сопротивлению.

И эти чувства оживают в звуках второй и третьей части «Ленинградской симфонии». В финале они не только побеждают, но и открывают двери в будущее.