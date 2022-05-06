К 100-летию актера: памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

120

Памятник актеру театра и кино, народному артисту СССР, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу открыли на месте его захоронения на Новодевичьем кладбище в Москве в пятницу, когда отмечается 100-летие со дня рождения актера, передает ТАСС.

"Сегодня мы открываем памятник Владимиру Абрамовичу Этушу. <...> Все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению в Театре Вахтангова. Легендарная личность", - сказал на церемонии директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Вдова артиста Елена рассказала, что прилагалось много усилий, чтобы памятник появился именно 6 мая. "Это все-таки очень важно, чтобы в день его рождения стоял вот такой замечательный памятник. Мы с Филиппом [скульптором Филиппом Трушиным] работали над ним год. Я думаю, что Владимиру Абрамовичу он бы понравился", - сказала она.

Памятник изготовил скульптор Филипп Трушин. Образ передает разные вехи судьбы актера: и работу в театре, и участие в Великой Отечественной войне. Памятник воплощает образ Владимира Абрамовича на сцене. При этом на одно плечо артиста накинута шинель, напоминающая, что он был фронтовиком. Памятник выполнен из бронзы, сказал скульптор, отвечая на вопрос ТАСС. "Это ж на века", - добавил он. Почтить память артиста пришли родные, друзья и коллеги, актеры и работники Вахтанговского театра, в труппе которого Этуш состоял до конца жизни.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС