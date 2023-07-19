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Художник из Тольятти принимает участие в международном пленэре по керамике
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Художник из Тольятти принимает участие в международном пленэре по керамике

19 июля 2023 20:11
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Программа предполагает работу художников по индивидуальным планам, проведение мастер-классов, культурных и информационно-презентационных мероприятий.

С 2003 года в Бобруйске проводятся Международные пленэры по керамике «АРТ-Жыжаль», название которых связано с именем бога подземного огня Жыжалем в белорусской народной мифологии.

В нем принимает участие Ирина  Замула, преподаватель Художественной школы им. М. Шагала из города Тольятти. Тема пленэра «Культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях». Его открытие состоялось 12 июля и теперь на протяжении 18 дней на р. Березина в Бобруйском районе (Беларусь) будут совместно творить 18 современных мастеров-керамистов под девизом «От традиций к современности через опыт мастерства». Художественный руководитель пленэра – Валерий Аркадьевич Колтыгин, керамист, член Белорусского союза художников.

Художники должны не только раскрыть тему пленэра, но и выполнить ряд профессиональных задач: продемонстрировать разнообразие технологических процессов, пластических свойств глинистых материалов, рельефных, фактурных, цветовых, графических способов обработки поверхности, сочетание различных обжигов.

Программа предполагает работу художников по индивидуальным планам, проведение мастер-классов, культурных и информационно-презентационных мероприятий.

По окончанию пленэра состоится обжиг-шоу «Огненная скульптура». Завершится творческая программа пленэра торжественным открытием итоговой выставки «Керамика живого огня» 28 июля 2023 в Бобруйском художественном музее.

 

Фото:   минкульт СО

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