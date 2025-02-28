C 1 марта в Самарской филармонии пройдет Международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре-2025»

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Фестиваль проходит раз в два года и всегда приносит с собой настоящий праздник истинным поклонникам джаза. Это парад талантов, стилей, джазовых эпох, различных взглядов на джазовое исполнительское искусство. В течение трех фестивальных дней филармония объединит на одной сцене признанных авторитетов и лучших представителей молодого поколения российского джаза. 12+

Художественный руководитель фестиваля – известный пианист, народный артист РФ, лауреат многочисленных джазовых фестивалей, единственный в мире лауреат Европейской Премии им. Г. Малера, получивший ее как джазовый исполнитель, Даниил Крамер.

1 марта - посвящение Луи Армстронгу «HELLO, LOUIS!» («Привет, Луи!»). Один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов, ведущий шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура», заслуженный артист РТ Вадим Эйленкриг (труба)

и Группа «EILENKRIG CREW»

2 марта - один из ведущих и самых популярных джазовых коллективов Венгрии PETER SARIK TRIO.

3 марта - «Классика джаза», Анастасия Лютова и «Лютый бэнд».

«Орган в стиле ДЖАЗ». Лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин (орган), а также Анастасия Лютова и «Лютый бэнд»

Начало концертов в 19:00

Билеты доступны по Пушкинской карте.

12+

Фото: минкульт СО

