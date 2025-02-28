Я нашел ошибку
Главные новости:
Для проведения работ с 8:00 до 24:00 подача тепла будет ограничена.
3 марта специалисты «ПТС» устранят дефект теплосети в Ленинском районе Самары
Художественный руководитель фестиваля – известный пианист, народный артист РФ Даниил Крамер.
C 1 марта в Самарской филармонии пройдет Международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре-2025»
В Самаре ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
1 марта в регионе без осадков, ночью до -18°С, днем до -9°С
Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение.
В Кинель - Черкасскую центральную районную больницу поступило новое оборудование - цистоскопическая стойка
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой.
Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю
Также она сообщила о соучастнике преступления - знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск.
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания
Картины, рассказывающей о роли мужчины в семье, в воспитании детей.
В Самаре прошла премьера короткометражного фильма «Вслед за отцом»
К купальному сезону подготовят 9 пляжей.
В Самаре масштабно обновят оборудование официальных пляжей
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошла премьера короткометражного фильма «Вслед за отцом»
В губернии состоялось общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников 9-х и 11-х классов
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

C 1 марта в Самарской филармонии пройдет Международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре-2025»

28 февраля 2025 21:58
241
Художественный руководитель фестиваля – известный пианист, народный артист РФ Даниил Крамер.

Фестиваль проходит раз в два года и всегда приносит с собой настоящий праздник истинным поклонникам джаза. Это парад талантов, стилей, джазовых эпох, различных взглядов на джазовое исполнительское искусство. В течение трех фестивальных дней филармония объединит на одной сцене признанных авторитетов и лучших представителей молодого поколения российского джаза.  12+

Художественный руководитель фестиваля – известный пианист, народный артист РФ, лауреат многочисленных джазовых фестивалей, единственный в мире лауреат Европейской Премии им. Г. Малера, получивший ее как джазовый исполнитель, Даниил Крамер.

1 марта - посвящение Луи Армстронгу «HELLO, LOUIS!» («Привет, Луи!»). Один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов, ведущий шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура», заслуженный артист РТ Вадим Эйленкриг (труба)
и Группа «EILENKRIG CREW»

2 марта - один из ведущих и самых популярных джазовых коллективов Венгрии PETER SARIK TRIO.

3 марта - «Классика джаза», Анастасия Лютова и «Лютый бэнд».
«Орган в стиле ДЖАЗ». Лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин (орган), а также Анастасия Лютова и «Лютый бэнд»

Начало концертов в 19:00

Билеты доступны по Пушкинской карте.

12+

 

Фото:   минкульт СО
        

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для проведения работ с 8:00 до 24:00 подача тепла будет ограничена.
28 февраля 2025, 22:07
3 марта специалисты «ПТС» устранят дефект теплосети в Ленинском районе Самары
Для проведения работ с 8:00 до 24:00 подача тепла будет ограничена. ЖКХ
170
В Самаре ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
28 февраля 2025, 21:07
1 марта в регионе без осадков, ночью до -18°С, днем до -9°С
В Самаре ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С. Общество
177
Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение.
28 февраля 2025, 20:43
В Кинель - Черкасскую центральную районную больницу поступило новое оборудование - цистоскопическая стойка
Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение. Общество
196
В центре внимания
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
28 февраля 2025  12:26
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
250
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
27 февраля 2025  19:17
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
584
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
515
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
468
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
384
Весь список